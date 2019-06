U čast kapetana! Torcida se oprostila od Jurice Jerkovića

Legendarni igrač Hajduka Jurica Jerković pokopan je u Splitu u poslijepodnevnim satima u krugu uže obitelji, a Torcida mu je u njegovom drugom domu, Starom placu, odala počast.

Na veličanstven način oprostili su se navijači od njega, na mjestu gdje je toliko silno važnih golova zabio za 'bile', na mjestu gdje je svaku utakmicu ostavljao srce na terenu. Na travnjaku su zapalili svijeće u obliku broja deset, koji je devet godina s velikim ponosom nosio na svojim leđima, a onda su upalili baklje u čast velikog Jerkovića i zapjevali.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Veličanstven prizor od kojeg se naježiš. Ovakve oproštaje zaslužuju samo najveći, a to on i je. Legendarna desetka koja će zauvijek ostati u srcima navijača Hajduka. Na Starom placu igrao je od 1967. do 1977., a bio je dio legendarne zlatne generacije koja je pod vodstvom Tomislava Ivića osvojila baš sve. Tri puta je bio prvak Jugoslavije, i čak pet puta zaredom osvajač Kupa, što nikome nikada nije pošlo za nogom.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Dragan Holcer, a sada i Jurica Jerković. Nekada su zajedno igrali na Starom placu, a sada će po nebeskim prostranstvima...