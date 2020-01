U čast Kobeu: Spursi i Raptorsi dvoboj krenuli bez šuta na koš!

Tragična vijest o smrti Kobea Bryanta šokirala je cijeli svijet. No, NBA utakmice ove večeri nisu odgođene, američka krilatica 'The Show Must Go On' i ovoga je puta pobijedila.

Svi su dvoboji započeli sjećanjem i minutom šutnje u čast na preminulu 'Crnu mambu', kao i prva utakmica večeri, ogled San Antonio Spursa i Toronto Raptorsa.

Obje momčadi, u čast velikog Kobea, prilikom svog prvog napada nisu krenule na suparnički koš. Poslije sudačkog podbacivanja lopta je stigla u posjed Toronto Raptorsa, a Fred VanVleet ju je preveo preko centra, te je 24 sekunde držao u rukama.

Gledatelji u AT&T Centru su ustali i zapljeskali, a na isti način su preko Dejountea Murraya odgovorili košarkaši San Antonio Spursa.