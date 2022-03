U četiri ujutro ispalili sto raketa ispred hotela Barce, Danci htjeli isto PSV-u pa promašili hotel!

Nakon prve utakmice bilo je 0-0. Xavi i njegov stožer znaju da ih u Istanbulu čeka pakao.

- Cilj je dobro se odmoriti, pa sutra izaći i pobijediti - rekao je Xavi dan prije utakmice.

Od dobrog odmora, na njegovu žalost, nije bilo ništa. Navijači Galatasaraya saznali su u kojem su hotelu odsjeli igrači Barcelone, pa se dogovorili da će nešto prije četiri ujutro zapaliti stotinjak raketa. Plan je uključivao desetak ljudi. I točno u 3:45 krenuo je vatromet i rakete. Bilo je toliko bučno da su neki španjolski mediji usporedili s raketnim bacačima, a pojedini su otišli toliko daleko pa napisali da je i u ratnim područjima vjerojatno manja buka.

Svi igrači Barcelone, tvrde Španjolci, su se probudili, buka je trajala desetak minuta, a ispaljeno je stotinjak raketa. Možda je bilo i onih igrača, jer je momčad vrlo mlada, koji od treme nisu mogli spavati pa su sjeli uz prozor i gledali vatromet, no takvi su u manjini. Naravno, trener Xavi nije bio sretan. Izgubiti noć sna prije tako važne utakmice itekako se može odraziti. No, upravo to bi mogao biti motiv više da izbace Turke.

Isti obrazac pripremili su i navijači Kopenhagena, koji će igrati protiv PSV-a. U ludoj prvoj utakmici bilo je 4-4, pa su Danci pretpostavili da bi mogli lakše do pobjede ako bi razbudili Nizozemce. Naravno, pripremljeno je stotinjak raketa, no za razliku od Turaka, Danci su poslu nisu pristupili dovoljno profesionalno pa su - promašili hotel.

- Znamo da je bilo vatrometa i raketa, ali ih nismo čuli. Igrači spavaju u drugom hotelu. Pokušali su nas probuditi, ali nisu bili na pravom mjestu. Žao nam je ljudi koje su probudili - rekao je voditelj osiguranja nizozemske momčadi Henrik Brix za danski BT.

Sličnu praksu imali su i navijači Hajduka, koji su često Hajdukovim protivnicima ispred hotela znali napraviti vatromet. Priredili su ga igračima rumunjske Uniree 2010. i kazahstanskog Šahtera 2014. godine. Sličan scenarij pripremali su i u kolovozu 2008. kad je u 2. pretkolu Kupa Uefe na Poljud dolazio Deportivo La Coruna predvođen Juanom Carlosom Valeronom.

No jedan Hrvat, inače veliki navijač Deportiva, poslao je španjolskom klubu mail u kojem ih je obavijestio što ih čeka u Splitu te im preporučio spavanje u nekom drugom hotelu izvan Splita. Čelnici Deportiva prihvatili su sugestiju, promijenili hotel i pobijedili 2-0. Naravno, nakon toga su i hrvatskom navijaču Deportiva javno zahvalili.