Ma ako je mogao slomiti Bayern i Juventus, može i taj Villarreal! Nije Dinamo bio ništa veći favorit ni autsajder 60-ih kada je rušio te gigante kako bi ušao u europsko polufinale, nego što je sad kad mu kladionice uoči dva okršaja sa šestom momčadi španjolske La Lige daju male šanse za prolazak.

Čak i na pobjedu u prvoj utakmici u četvrtak u Maksimiru koeficijent je čak 3,8 (na Villarrealovu pobjedu je 2,2), a na prolazak Dinama je tečaj 3,4 (na Villarreal 1,4). Uoči Tottenhama, pogotovo nakon prve utakmice, bio je još manji, sjećate se?

I koliko god nam svemirski izgleda vidjeti neki hrvatski klub u četvrtfinalu nekog eurokupa, toliko to ne tako davno i nije bio neki pothvat. Jer Dinamov okršaj s Villarrealom bit će, vjerovali ili ne, već 15. nastup nekog hrvatskog kluba u četvrtfinalu Lige / Kupa prvaka, ugašenog Kupa pobjednika kupova ili Europske lige i svih njezinih prethodnika.

Dinamo je svih svojih pet nanizao 60-ih godina, nikad u elitnom natjecanju, nekad je do te faze došao bez ijedne utakmice (1960.), ali je najviše puta prošao četvrtfinalnu prepreku - triput. Zadnju utakmicu četvrtfinala nekog eurokupa Dinamo je odigrao prije 51 godine, 18. ožujka 1970. kada je momčad koju je vodio Ivica Horvat (Belin, Rora, Cvek, Gračanin, Ramljak, Vabec, Čerček, Gucmirtl...) izgubila 1-0 u Gelsenkirchenu. A zadnji je put u travnju europsku utakmicu Dinamo igrao 1967.

Hajduk je drmao Europom 70-ih i u prvoj polovici 80-ih, sveukupno je čak sedam puta dolazio do četvrtfinala, od čega triput u Kupu i Ligi prvaka, dvaput je otišao i korak dalje, do polufinala. Nikad, nažalost, do finala. A izuzev poraza od kasnijeg europskog prvaka Ajaxa 1995., sva su ostala ispadanja bile drame, gdje je tako malo "bijele" dijelilo od polufinala. Dvaput na jedanaesterce, jednom na gol u gostima, jednom za jedan gol...

Rijeka pamti četvrtfinale i spektakl s Juventusom na Kantridi 1980., okršaj Ćire Blaževića i Giovanija Trapattonija završio je 0-0. Dok je zadnji hrvatski klub u četvrtfinalu bio Varteks.

Otad su prošle 22 godine. Nikad dulji post hrvatskih klubova bez četvrtfinala.

Mijenjala se nogometna karta Europe, pravila i formati natjecanja, Dinamo je u svoje prvo četvrtfinale došao bez ijedne utakmice dotad, ta češka Ruda bila mu je i prvi suparnik prije 60 godina, a ove mu je godine, eto, Villarreal već deveti suparnika.

Ali evo ga opet, tu u vrhu, među osam najboljih. Pa zašto ne i dalje...

Hrvatski klubovi u četvrtfinalu