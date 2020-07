'U Dinamu su sami krivi što nisu odigrali susret, bilo je vremena'

Iako je Hajduk prvi na ljestvici s utakmicom više od Dinama, Izvršni odbor HNS-a odlučio je da u juniorsku Ligu prvaka idu 'modri'. Ali iz Hajduka su poručili da im računanje koeficijenta i nije bilo baš dobro

<p>Tužni smo i razočarani što je HNS donio takvu odluku jer su za zelenim stolom poništili nešto što smo osvojili na zelenom travnjaku. U trenutku kad je sezona prekinuta imali smo dva boda više od Dinama, bili smo jesenski prvaci ispred njih i dobili ih u međusobnim susretima. Imali smo puno bolju gol razliku od njih. Međutim HNS je to sve odlučio odbaciti i pogledao jedan jedini argument u kojem je Dinamo bolji, a i taj je vrlo sporan, započeo je trener juniora<strong> Hajduka Marijan Budimir</strong> o spornoj odluci HNS-a.</p><p>Podsjetimo, čelnici HNS-a još su u travnju prekinuli sva natjecanja za mlađe kategorije, a ostalo je pitanje tko će Hrvatsku predstavljati u juniorskoj Ligi prvaka. Vodeći <strong>Hajduk </strong>ima dva boda više od drugoplasiranog <strong>Dinama</strong>, iako Zagrepčani imaju utakmicu manje. Ipak, na temelju koeficijenata su tijela HNS-a odlučila da su 'modri' ipak bolji od 'bilih', a takvu je odluku potvrdio i Izvršni odbor.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hajdukov trener o odluci HNS-a</strong></p><p>- Naime, Dinamo je mijenjao domaćinstva i odigrao deset utakmica kod kuće i šest u gostima. Kod kuće su superiorni, a u gostima su druga momčad. Do kraja prvenstva trebali su odigrati tri utakmice kod kuće i sedam u gostima. Po nekom koeficijentu, ako su oni to već tako računali, koeficijent u gostima im je 1.66 te bi Dinamo završio s nešto više od 60 bodova dok bi mi imali preko 63,7 bodova. Ako već gledaju po tom koeficijentu što mi nismo željeli, željeli smo igrati majstoricu, željeli smo da se prvenstvo završi do kraja. Mislim da tu trebaju pogledati i domaće i gostujuće utakmice jer nije pošteno da se ne ide po rasporedu već da oni diktiraju raspored kako žele - objasnio je trener juniora 'bilih'.</p><p>Spominjala se i nemogućnost igranja majstorice, ali i za to postoji druga strana objašnjenja.</p><p>- Percepcija javnosti je da zaostalu utakmicu s Dugopoljem Dinamo nije mogao odigrati utakmicu zbog Lige prvaka. Međutim, oni su tu utakmicu igrali u srijedu te su bez problema mogli odigrati utakmicu za vikend. Oni su sami krivi što su odgodili tu utakmicu - jasno je poručio Budimir i dodao:</p><p>- Klub je najavio žalbu te se nadam da će odgovorni preispitati svoje odluke koje su donesene na osnovu jednog argumenta koji je krajnje diskutabilan s obzirom na sve navedeno što sam rekao prije. </p><p>HNS je rekao kako je to za njih završena priča, a u Hajduku se samo mogu nadati nekom čudesnom obratu nakon žalbe.</p><p>- Moji momci su za mene prvaci, mi ćemo i dalje nastaviti još tvrđe raditi iščekujući podršku Saveza - završio je Marijan Budimir, trener juniora Hajduka.</p>