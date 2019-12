U Dortmundu će biti bijesni: Barcelona bez Messija na Inter

Kolo prije kraja u skupini F Lige prvaka Barcelona je osigurala prvo mjesto. Međutim, borba za drugo posve je otvorena, Inter i Borussia Dortmund izjednačeni su s po sedam bodova, no Talijani imaju prednost zbog boljeg međusobnog omjera.

Na papiru bi uoči posljednjih 90 minuta favoriti za prolazak trebali biti Nijemci jer im u goste dolazi otpisana Slavija, najslabija ekipa skupine, dok Interu u stiže dolazi moćna Barcelona. Međutim, okrnjena Barcelona.

Ernesto Valverde ostavio je kod kuće nekoliko prvotimaca uključujući onog najvažnijeg, Lionela Messija. A Giuseppe Meazzu neće vidjeti ni Puique, Roberto, Dembele, Semedo, Melo...

The 2️⃣0️⃣ summoned for the trip to Milan! pic.twitter.com/CD2OmOf8Ij