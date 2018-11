'U finalu SP-a sam bio jači od Supermana, a VAR sam sanjao'

Ivan Rakitić savršeno opisuje trenutak kad igrač stoji za vrijeme himne u finalu Svjetskog prvenstva.

- Osjećaš se tako ponosno da te ni Superman ne bi mogao maknuti s mjesta - rekao je Raketa za Daily Mail.

A taj je trenutak zamalo pripao Engleskoj... No Hrvatska je ipak stigla do finala, a onda su se ponovo dvije momčadi našle u skupini Lige nacija.

Razbila je Španjolska u prvoj utakmici vatrene sa 6-0, a onda su se kockasti osvetili na Maksimiru te bi sad pobjeda na Wembleyu značila prvo mjesto u skupini te ponovno bacanje "gordog albiona" u propast...

A Raketa je pokušao Englezima dočarati taj nezaustavljivi mentalitet vatrenih... Pa on je odigrao 69 utakmica prošle sezone, a u polufinale SP-a ušetao je s temperaturom! Pričao je i o polufinalu, u kojem je Trippier utišao cijelu Hrvatsku te o finalu zbog kojeg je propustio rođendan kćeri.

Zbog finala propustio kćerkin rođendan, lijepa Raquel ima šesto čulo

- Trippierov gol je bio briljantan i utakmica je nekako išla na englesku stranu, no mi nismo mislili da su Englezi bolji od nas. Vjerovali smo. Znali smo da ne možemo pritiskati par minuta, već duži period kako bismo ih učinili nervoznima - započeo je Raketa.

- Najvažnije je bilo da im ne damo da igraju u komfor zoni. Znali smo da je Stones najbitniji igrač u izvlačenju lopte prema naprijed i puno smo ga analizirali. U Barceloni uvijek ima nekoliko taktika za slanje lopte prema naprijed koji su uvježbani, a vidio sam i da Engleska ima iste. Jako su ih dobro uigrali - objasnio je veznjak Barcelone te prokomentirao stanje u polufinalu.

- Mnogo je ljudi reklo da nećemo moći izdržati još jedne produžetke, a mi smo odigrali najbolje produžetke dotad.

- To je bila ludnica. Ne znam tko je rekao da nam fali poštovanja jer nismo pružili ruku, ali morate razumjeti da je to trenutak kada smo uveli Hrvatsku u finale Svjetskog prvenstva! Pa ne znam koliko London ima stanovnika, možda osam milijuna? To je dvostruko više nego što ima Hrvata! - uzbuđeno je rekao 30-godišnjak te nadodao:

- Nije da smo htjeli iskazati nepoštovanje prema Engleskoj već je to bio trenutak kad su svi Hrvati htjeli grliti sve druge Hrvate! Osjećao sam se kao da želim ići na sve kontinente i samo grliti Hrvate!

A neki smatraju kako je engleski uspjeh u Rusiji bio tek - puka sreća, a kao dokaz za to nalaze loše rezultate u Ligi nacija, barem su to mogli do utakmice sam Španjolskom na Maksimiru.

- Ako tražiš nešto negativno uvijek ćeš to i naći. Čak i ako si Francuska. Englezi su sami iskopali svoj put, nitko im ga nije poklonio. Jako ih poštujem i nije slučajnost što su od tad dobro nastavili i pobijedili Španjolsku u gostima - rekao je Raketa te nadodao:

- Nije da im se turnir otvorio. Pa bilo je ovo jedno od najjačih i najkompetitivnijih Svjetskih prvenstava, s jako malo utakmica koje su bile lagane za ikoga. Siguran sam da ni nas nitko nije vidio u finalu na početku natjecanja!

Foto: Harry Uzoka/Instagram A Raketa je zbog natjecanja... Propustio i kćerkin rođendan!

Kad je to shvatila žena, jednostavno mu je rekla - "ti ćeš joj objasniti zašto!"

- Rekao sam kćerkici: "Ne brini se, kad natjecanje završi, imat ćemo veliku proslavu'" - objasnio je Raketa.

A nije ni lagao! I to su bile dvije velike proslave! Jedna za kćer s poklonima za nju, a druga za 500 tisuća Hrvata koji su preplavili hrvatske trgove i ulice, naročito zagrebačke.

Mnogi su se žalili na suđenje, a Raketa o VAR-u kaže - ne spominji mi ga!

- Ne spominjite mi VAR jer sam ga sanjao tisuću noći... Prvi gol stiže iz slobodnog koji nije prekršaj, a i VAR je tu mogao presuditi jer je Pogba bio u zaleđu. I penal je bio sumnjiv... - kaže Raketa, koji je svojim jedanaestercima dvaput odlučio stvari u Rusiji.

- Ako vam kažem da sam tamo bio miran kao na treningu s Barcelonom bila bi to laž. No imaš osjećaj da možeš usrećiti sve svoje sunarodnjake i razmišljaš kako možeš ispisati povijesti, ali sam isto pokušao ne razmišljati o ničemu nego o tome što sam pričao sa ženom ili kćerima. Moja žena ima šesto čulo... Pa odmah je vjerovala da će utakmica s Danskom ići do penala i da ću ja zabiti posljednji!"

A priznaje Ivan i da su "vatreni" imali problema nakon SP-a... No sada su natrag! Raketa itekako iščekuje veliki susret na Wembleyu.

"Nedavno smo igrali tamo protiv Tottenhama, a ako bih birao stadione, Wembley bi uvijek bio u top tri ili četiri. Jedva čekam odigrati još jednu važnu utakmicu tamo!"