Vlada je otkazala prvenstvo u Francuskoj! Čeka se Savez...

U Francuskoj je korona virusom zaraženo više od 160.000 ljudi i francuski nogometni savez je jako dugo razmišljao kako i kada nastaviti s prvenstvom. No Vlada ih je preduhitrila i donijela odluku kako se sva sportska natjecanja prekidaju do rujna, a to znači da bi Savez uskoro mogao donijeti službenu odluku o sezoni.

Nogomet se u Ligue 1 ne igra od ožujka, ali francuski nogometni savez još nije odlučio o tome hoće li proglasiti prvaka i kako će dodijeliti mjesta za europska natjecanja.

Foto: Martin Rickett/Press Association/PIXSELL

Belgija je prvaka proglasila po aktualnom stanju na tablici te istim principom su odlučili i tko od klubova ide u europska natjecanja, dok Nizozemci nisu proglasili prvaka zbog jednakog broja bodova između Ajaxa i AZ Alkmaara već su su po aktualnom stanju na tablici odlučili tko će u Europu. Uz to su i odlučili kako neće biti ispadanja iz lige i promocije u prvu ligu.

To se nije svidjelo nekim klubovima koji su se izjasnili u javnosti da je takva odluka Saveza nelogična. S istim problemom sada se muče i Francuzi. Malo je vjerojatno da će s prvenstvom nastaviti u rujnu jer bi tada već trebala početi nova sezona. A nove komplikacije i kašnjenja sigurno im nisu u planu.

Foto: Reuters

Što se tiče prvaka, tu je sve čisto. PSG je prije prisilne stanke imao 12 bodova prednosti ispred Marseillea i teško je vjerovati da bi tu prednost ispustili do kraja prvenstva. No problem je oko borbe za mjesta koja vode u Europu. Drugo mjesto drži Marseille sa šest bodova ispred Rennesa koji je treći i na rubu senzacije. Ta pozicija ih vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka, ali ako se tamo plasiraju odlukom Saveza, to neće baš najbolje sjesti Lilleu koji ima samo bod manje.

Foto: Anthony Bibard/Panoramic/Bestimage/PIXSELL

Do kraja je ostalo deset kola i jako puno toga se moglo promijeniti, ali to nikada nećemo saznati. Tako bi PSG po treći put zaredom došao do naslova, ali nije im to neka utjeha. Prvenstvo bi ionako osvojili...

Hrvatski nogometaši Toma Bašić, Mateo Pavlović, Domagoj Bradarić i Danijel Subašić, Lovre Kalinić i Duje Ćaleta-Car tako su završili prvenstvo ranije od očekivanog i mogu polako razmišljati o povratku u domovinu jer nogometa u Francuskoj neće biti do rujna...