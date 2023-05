U Koprivnicu s najboljima ili ih čuvati za finale Kupa i Šibenik?

Od kad je Ivan Leko u siječnju zasjeo na klupu Hajduka, bijeli su odigrali 19 utakmica, upisali 11 pobjeda, tri remija i pet poraza. Bilo je u ovih,m sad već gotovo šest mjeseci dosta turbulencija i lutanja, no čini se kako je u zadnjih mjesec dana Leko ipak koliko toliko stabilizirao momčad. U zadnjih pet ogleda izgledaju puno bolje, kompaktnije, nisu primili niti jedan gol, i sada s puno optimizma čekaju finale Kupa sa Šibenikom za sedam dana na Rujevici.

No obzirom na veliki broj ozljeda i maksimalnu potrošnju igrača tijekom proljetnog dijela sezone, zbog kojih je čak osam juniora igralo za seniorsku momčad, a uzevši u obzir i utakmicu sezone u srijedu, pitanje je kakav će sastav Ivan Leko poslati na ogled sa Slaven Belupom, koji se igra u međuvremenu u petak u Koprivnici. Kombinirani, ili ipak najjači...

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Od 19 utakmica koliko je Leko vodio, trojac Melnjak, Krovinović i Livaja odigrali su po 18 utakmica i izostajali su samo zbog kartona. Pukštas, koji je igrao za juniore završnicu Lige prvaka mladih i Mlakar koji je pauzirao u veljači odigrali su po 17 utakmica, Benrahou 16, a standardnim se mogu smatrati i golman Lučić, novo otkriće na desnom boku Sigur, povratnik nakon ozljede Sahiti, "uskrsli" Awaziem...

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Među navedenima treba tražiti i sigurne startere u finalu Kupa, stoga je pitanje hoće li se i u kojoj mjeri Leko odlučiti nekoga od njih poštedjeti izleta u Koprivicu, kako bi ga odmorio i zaštitio od eventualne ozljede. Hajduk u petak u Koprivnici igra utakmicu bez ikakve rezultatske važnosti, a u srijedu ga čeka bitka za trofej koji bi donio i pozitivan predznak za ovu sezonu. I bez obzira što Šibenik spašava živu glavu od ispadanja, što se uopće nisu prijavili za Europu, nema sumnje kako će na Rujevici skupo prodati kožu. A u jednoj utakmici sve je moguće...

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Nakon Osijeka pitali smo Leku hoće li dati poštedu nekim igračima protiv Slavena, i on je odgovorio:

- Ne znam, iskreno... Nakon Dinama smo rekli da je sve podređeno finalu Kupa, da budemo na najboljem izdanju u toj utakmici. Nisam donio odluku, ali da će naša ideja biti izaći u Koprivnici i pokušati dobiti utakmicu od prve do zadnje minute, to hoćemo, sigurno.... - kazao je tada Leko, a na pitanje o umoru igrača dodao:

- Igramo jednu utakmicu tjedno. Ako hoćemo rasti, ako hoćemo igrati Europu, po meni to nije prezahtjevan ritam. Igrači odigraju 90 minuta, pa imaju dan – dva pauzu, ne vidim razloga i potrebe za dodatnim odmorom. Dapače, po meni kad igrač igra redovito, kad je u ritmu, onda je i u formi...

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Sudeći po Lekinim odgovorima teško da će biti puno promjena, no neke bi mogao, odnosno morao napraviti. Čisto predostrožnosti radi, jer, dosta je nagomilanog umora, loše vrijeme dodatno će pokvariti travnjak... No to su samo naše sugestije, koga će Leko doista poslati na teren u Koprivnicu nemoguće je predvidjeti. Da se pita nas, Melnjak, Krovinović i Livaja bi sigurno dobili poštedu, možda i još neki igrači, a priliku da se oproste od bijelog dresa dobili bi Simić, Fossati i Kalinić koji su na odlasku, zašto ne mladi Ćubelić, Letaj, Anello..., da pokažu što znaju. No to su samo naša razmišljanja, ne mora značiti da jednako razmišlja i Leko...

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

