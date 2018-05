U Kranjčevićevoj nema pritiska za Rijeku, ali ima - imperativa

Rujevica je - radna idila.

Rijeka se, slijedom svoje serije od tri uzastopne pobjede bez primljenog pogotka (sva tri puta: 1:0) tj. samo jednog boda kojeg je Hajduk osvojio u prethodna dva kola, našla u poziciji da odlučuje sama o sebi, bez stresa iščekivanja tuđih rezultata i one nikad ugodne spoznaje da ne ovisiš samo sam o sebi.

I sam će Matjaž Kek spomenuti da njegova momčad trenira, a sutra u Kranjčevićevoj kod Lokomotive može igrati bez nekog nenormalnog pritiska. Naravno, mentalnog "odlaska na godišnji" kod Keka nema. Ne postoji.

Jer od najmlađeg do najrutiniranijeg člana prve momčadi svi znaju da manjak fokusa znači najmanje dvije stvari:

1) odbija bilo kojeg imalo ozbiljnijeg mogućeg bogatijeg poslodavca,

2) znači trenutačnu odluku (i trenerovu i predsjednikovu, uz navijački konsenzus) da onaj koji Rijekin dres ne nosi dostojno onda više u Rijekinom dresu neće ni igrati, ni minute.

Pa će, najuspješniji trener u riječkoj nogometnoj povijesti, šest dana nakon pobjede kod Dinama, a dan prije odlaska Lokomotivi, sjedeći pored svojeg igrački najraskošnijeg učenika, Domagoja Pavičića, hladno podsjetiti:

- Analizirali smo i dobro i loše iz Maksimira, naravno. Apsolutno nam je nedostajao pravi energetski učinak nekoliko pojedinaca. Evo... Jedan od tih sjedi pored mene. Ali nije to ništa nenormalno za mlade igrače nenavikle na kontinuirano igranje u punom ritmu - pričao je poslijepodne Kek.

Pa se sjetio još jedne nedavne, a ni 0.5% vesele činjenice.

- Zadnji put se nismo baš proslavili u Kranjčevićevoj (dosta šokantnih 2:4 kod Rudeša, nap.a.). Lokomotiva je u zadnjih nekoliko kola u uočljivo pozitivnom naletu, i učinkom i igrom koju demonstriraju. Dobro su vođena momčad i imaju posve dovoljno individualne kvalitete da nam, ako ne budemo dovoljno oprezni, naprave štetu.

Kek nije imenovao nositelje te individualne kvalitete, Pavičić jest: Krstanović, Radonjić i Majer. Šefa se podsjetilo na činjenicu koja, bez iznimke, raduje svakog trenera: momčad mu tri kola nije primila niti jedan gol.

- To je dobro, ali ono što sutra želim je pobjeda i to ne sa samo 1:0 i uz dobru igru. Teren u Kranjčevićevoj je sve bolji, Lokomotiva je sve bolja i momčad je koja želi igrati... Dakle postojat će svi preduvjeti za dobar nogomet, za demonstraciju riječke nogometne kvalitete koju hoćemo okruniti pobjedom. Pobjeda u Maksimiru je dobra zbog imagea, a budući se dogodila nakon dugo godina, dobra je i zbog "stanja duha". Drugi smo, dakle odlučujemo sami o sebi, a to je uvijek dobra spoznaja.

Usput... Rijeka nije "samo" ne primila gol 295 minuta nego je, s ukupno 67 golova, i najefikasnija momčad Prve HNL. Od tih 67, u gostima ih je zabijeno 26. Lokomotiva kao domaćin je, pak, gotovo pa najgora u ligi.

Lošiji učinak na svojem travnjaku ima samo Cibalia, 15 osvojenih bodova. Lokosi su ih "skupili" 17. Stvarno postoje svi preduvjeti da Lokomotiva vs. Rijeka bude i dobra utakmica i 21. ovosezonska riječka prvoligaška pobjeda.

Drugo i treće mjesto NISU jedno te isto.

Nema, kako veli Kek, "nenormalnog pritiska", ali zapravo ima - imperativa pobjede.