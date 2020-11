U kvalifikacijama prijeti Srbija, u Ligi nacija opet Francuska i Portugal?! Donosimo sve šešire

Nakon posljednjih utakmica u Ligi nacija kompletirane su sve jakosne skupine za ždrijeb SP-a 7. prosinca. Hrvatska je nositelj, ali bi mogla naletjeti na neke mine. U ždrijebu Lige nacija bit ćemo u trećem šeširu

<p>Nogometne reprezentativne akcije gotove su za ovu godinu i izbornici mogu na četveromjesečni predah, barem što se utakmica tiče. No posla će imati u pripremi jer uskoro slijedi ždrijeb <strong>kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo</strong> u Kataru 2022.</p><p>Ceremonija će se održati u Zürichu u ponedjeljak, 7. prosinca od 18 sati, bez fizičkog prisustva predstavnika bilo kojega europskog saveza zbog pandemije korona virusa.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: "Vatreni" u Omišu</b></p><p><strong>Hrvatska</strong> je, poznato je još od pobjede nad Švicarskom u listopadu, u prvoj jakosnoj skupini. Reprezentacije, njih 55, bit će razvrstane u pet skupina po šest i pet skupina po pet momčadi, a sudionici završnog turnira Lige nacija (Francuska, Belgija, Italija i Španjolska) bit će u manjim skupinama.</p><p>Za razliku od kvalifikacija za Euro, na Mundijal će se izravno plasirati samo pobjednici skupina. Drugoplasirani će u play-off s dvjema najboljim reprezentacijama prema plasmanu u Ligi nacija, a nisu završile među prva dva (Hrvatska je tu 12.). One će biti raspoređene u tri odvojena ždrijeba (po sustavu polufinale/finale na jednu utakmicu u lipnju 2022.) i dati još tri europska predstavnika na SP-u.</p><p>S obzirom na to da bi se na ljeto trebao igrati Euro, Uefa je oslobodila lipanjski termin pa će se po tri kola kvalifikacija igrati krajem ožujka i početkom rujna (neće biti prijateljskih utakmica), a uobičajena dva u listopadu i studenom.</p><p>Hrvatskoj se smiješi povoljna skupina s obzirom na to da ne može igrati sa svjetskim prvacima Francuzima (u prvom šeširu nakon čak 12 godina), Belgijcima, Englezima, Portugalcima, Španjolcima, Talijanima, Dancima, Nijemcima i Nizozemcima.</p><p>Idealna bi skupina za "vatrene" tako mogla biti ona s Austrijom, Sjevernom Irskom, Luksemburgom, Andorom i San Marinom, a najzahtjevnija sa Srbijom, Rusijom, Bosnom i Hercegovinom, Armenijom i Moldavijom.</p><h2>Kvalifikacije za SP 2022.</h2><h2>Opet prijete jaki u Ligi nacija</h2><p>A nakon kvalifikacija odmah starta treće izdanje Lige nacija koje je, zbog zimskog Mundijala, pomaknuto na ljetno-jesenski termin. Pa će se tako čak četiri kola odigrati u prvoj polovici lipnja, a posljednja dva krajem rujna. Završnica je tek u lipnju 2023.</p><p>Sa samo tri osvojena boda i boljom gol-razlikom od Šveđana Hrvatska je najlošija od selekcija koje su ostale u Ligi A za iduće izdanje i bit će u trećoj jakosnoj skupini u ždrijebu čiji datum još nije poznat.</p><p>Četvrti je bubanj rezerviran za države koje su promovirane iz Lige B: Wales, Austriju, Češku i Mađarsku. Netko od njih bit će protivnik "vatrenima", ali i netko od superjakih sudionika završnog turnira (opet mogući Francuzi i Španjolci, ali i Belgijci i Talijani).</p><p>Iz druge jakosne skupine ponovno nam mogu doći Portugalci, uz Nizozemce, Dance i Nijemce, a ovaj put nećemo moći na Engleze, Poljake i vjerojatno Švicarce, koji bi trebali preskočiti Ukrajince nakon što joj Uefini disciplinci dodijele pobjedu (utakmica otkazana zbog korone u ukrajinskoj reprezentaciji).</p><p>Dakle, kuglice nam i u novom izdanju Lige nacija mogu dodijeliti Francuze i Portugalce, a iz drugog šešira najpoželjniji su svakako stari poznanici Danci. Bit će opet zanimljivo...</p><h2>Liga nacija 2022/23., Liga A</h2>