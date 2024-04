U Manchester Cityju bi sljedeće sezone mogla zaigrati čak trojica bivših dinamovaca!

Kada je Joško Gvardiol prije tri godine kao 18-godišnjak otišao iz Dinama u Leipzig, tamo ga je dočekao Dani Olmo (25). Bio mu je kao stariji brat, a sprijateljili su se još u vrijeme maksimirskih dana. Joško je prošlog ljeta otišao u Manchester City za 90 milijuna eura i ostavio Španjolca u Leipzigu, ali već na ljeto ovaj dvojac bi se mogao družiti i u trećem zajedničkom klubu!

Pokretanje videa... 00:58 Navijači Cityja u ekstazi zbog Gvardiola: Pa, ljudi, imamo najboljeg stopera na svijetu | Video: 24sata/Video

Olmo je u Njemačku došao prije četiri godine i mnogi su mišljenja kako je došlo vrijeme za iskorak, a za njim vlada ogroman interes. Žele ga Real Madrid, Barcelona, a čini se, kako piše AS, da je najuporniji Manchester City, klub našeg Joška Gvardiola i Matea Kovačića.

Foto: Tom Weller/DPA

- U ugovoru ima odštetnu klauzulu od 60 milijuna eura do 2027. godine, iznos koji je za mnoge nedostižan, ali ne predstavlja problem za premierligaše. Bild je objavio da bi City bio voljan platiti Olmovu klauzulu sljedećeg ljeta. Interes kluba iz Manchestera nije novost, no nije i jedini klub iz Engleske koji je spreman za "operaciju" dovođenja Olma. Klubovi poput Uniteda i Chelseaja također su među kandidatima - piše španjolski AS.

Olmo je u posljednje četiri godine često imao problema s ozljedama i nikada nije zablistao do kraja u Leipzigu, ali u posljednje vrijeme igra fantastično. Ove sezone odigrao je tek 18 utakmica u Bundesligi uz pet golova i četiri asistencije, a najveći trenutak sezone bila su tri gola Bayernu u Superkupu i onaj spektakularni gol protiv Brazila u prijateljskoj utakmici (3-3).

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Pep Guardiola zadivljen je Olmovim tehničkim i taktičkim kapacitetima, kao i karakterom pa smatra kako bi se sjajno uklopio u City. A tamo bi ga dočekao prijatelj Gvardiol i hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić. Ako Španjolac zaista dođe na Etihad, u istom trenutku 'građani' bi u rosteru imali čak trojicu bivših dinamovaca! Bilo bi to još jedno u nizu velikih priznanja za hrvatskog prvaka koji je u posljednjih 15-ak godina stvorio na desetke igrača koji su napravili čarobne karijere.

I Dinamo bi lijepo omastio brk od ovog transfera. Leipzig ga je platio 29 milijuna eura, a dogovoreno je i da Modrima pri sljedećem transferu pripada 20 posto zarade njemačkog kluba. Ako ga Leipzig proda za 60 milijuna eura, odbila bi se cifra koju su iskeširali Dinamu i maksimirski klub bi dobio oko šest milijuna eura. Ni orali ni kopali, a lijepa cifra skrasila bi se u blagajni.