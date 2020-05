Genijalna ideja: Čak 13 tisuća 'navijača' uživo gledalo derbi

U 27. kolu Bundeslige Borussia Mönchengladbach na domaćem je terenu izgubila od Bayer Leverkusena 3-1.

Foto: INA FASSBENDER/DPA/PIXSELL

Heroj pobjede gostiju bio je Havertz s dva gola, u sedmoj i 58. minuti, a treći gol Leverkusena zabio je Bender u 81. minuti. Jedini gol domaćina zabio je Marcus Thuram u 52. minuti.

Foto: INA FASSBENDER/DPA/PIXSELL

No to nije bio najbitniji dio susreta. Iako se utakmice igraju bez gledatelja, na ovoj to nije bio slučaj. Barem ne u potpunosti.

Domaća momčad pokrenula je akciju da za 19 eura navijači mogu dobiti svog 'gledatelja' na tribinama. Za tu svotu novca klub je isprintao njihove slike na kartonske lutke.

Foto: INA FASSBENDER/DPA/PIXSELL

Novac od akcije ide u humanitarne svrhe, a 13 tisuća 'navijača' bilo je na tribinama.

Među njima nisu ultrasi Borussije koji su na svom dijelu tribine ostavili poruku: "Nijema lica, kartoni podsjećaju: Nogomet bez navijača je ništa. Za Borussiju, protiv utakmica iza zatvorenih vrata."