U Njemačkoj možete pojesti 'Messi sendvič' i popiti bio vino! Pogledajte cijene hrane i pića...

Euro u Njemačkoj u punom je jeku, barem kada se pogleda gastronomska ponuda u fan zoni pored Brandenburških vrata. Ondje se navijačima nudi široki asortiman jela i pića, a kako je i očekivano prevladavaju razne vrste kobasica, no cijene su "paprene".

Španjolsko bio vino tako ćete platiti sedam eura. U ponudi su četiri vrste, bijelo, rose, crveno i cava, što je karakteristični španjolski pjenušac.

Berlin: Raznolike cijene hrane i pića u Fan zoni pored Brandenburških vrata

Njemačka je poznata po svojim kobasicama, no to ne znači da su jeftine. Cijene se kreću od 4,5 eura pa sve do 12, ovisno o prilozima i vrsti koju uzimate. Voda je gotovo jednako skupa., pola litre košta pet a 0,3L četiri eura. Isto toliko koštaju i najpopularnija gazirana pića poput Coca-Cole, Fante i Spritea. Cijeđeni sok skuplji je jedan euro.

Berlin: Raznolike cijene hrane i pića u Fan zoni pored Brandenburških vrata

Iako je Argentina trenutno zauzeta pripremama za Copa Americu i ne natječe se na Euru, nude se njihovi sendviči. G.O.A.T veganski stoji 12 eura, Messi sendvič također, Choripina je osam eura, a ima i prepoznatljivih južnoameričkih slatkiša. U ponudi je i indijska kuhinja s curry piletinom, a ništa ne može proći bez pomfrita, tortilja i prstena od luka.

U ponudi su i klasične navijačke grickalice, ali nisu ništa jeftinije od ostale ponude pa je tako čips četiri eura. Kokteli su 10 eura, pivo šest do sedam.

Berlin: Raznolike cijene hrane i pića u Fan zoni pored Brandenburških vrata