'U Novaku vidim mog Dražena! Teško je kad loše pišu o njemu'

Majka najvećega hrvatskog košarkaša u povijesti Biserka Petrović i gotovo 27 godina nakon Draženove smrti ne može zaboraviti detalje koji su joj promijenili život.

- Bilo je to oko 22 sata. Spremali smo se za spavanje u Draženovu stanu na 14. katu. Tog dana poslijepodne nazvao nas je s aerodroma u Frankfrutu, rekao je da je poslao prljavu odjeću i da će doći za dva dana.

Toga 7. lipnja u njemačkom gradu Denkendorfu, na povratku s kvalifikacija za Europsko prvenstvo koje nije trebao igrati, Dražen je bio u Golfu koji je vozila njegova tadašnja djevojka Klara Szalantzy.

Zabila se u kamion koji je naletio iz suprotnog smjera nakon što je probio ogradu. Dražen je nastradao dok je spavao na suvozačkom sjedalu. Klara, kao i njena prijateljica Hilal Ebedal koja je sjedila iza Dražena, preživjele su.

- Javila sam se, mislila sam da on zove. Ženski glas upitao je je li to stan Petrović. Bila je to Makedonka, prevoditeljica, slabo je govorila hrvatski. "Vaš sin je poginuo", rekla je. Te riječi... Ne znam kako sam ih preživjela. Krenula sam prema terasi, u tim trenucima ne možete kontrolirati tijelo, u šoku ste i mozak reagira drugačije - prisjetila se Biserka u intervjuu za Kurir i dodala:

- Moj suprug Jole bio je prisebniji, uhvatio me, spriječio najgore i spasio. Hvala mu jer sad mogu odraditi sve za Dražena da mit o njemu nastavi živjeti, da ono što je napravio u kratkom životu ostane zapisano kako dolikuje, da se prepričava generacijama. I to me je održalo.

Izdvojila je i frapantnu zanimljivost oko sinove smrti.

- Njegovu osobnu iskaznicu našla sam u Šibeniku. Vidjela sam da ističe 7. lipnja 1993., na dan kad je poginuo - rekla je Draženova majka.

Zanimljiv je odnos bio Dražena i jednoga od najvećih srpskih i europskih košarkaša Vlade Divca. Bili su prijatelji, ali je između njih zaiskrilo nakon što je Divac bacio hrvatsku zastavu na SP-u 1990., a potom se sve prenijelo i na Domovinski rat. Divac je govorio kako je politika stala između njega i Dražena i kako mu je teško što se nije mogao pomiriti s njim.

- Godinu dana poslije tragedije Vlade Divac toliko me zagrlio da nije mogao progovoriti riječ. I sad se naježim kad pomislim na to - rekla je Biserka Petrović.

Divi se uspješnim sportašima iz susjednih zemalja. Poseban odnos ima sa slovenskim sportašem Lukom Dončićem, koji joj je poslao dres Real Madrida nakon što je osvojio Euroligu pa i onaj Dallasa. A divi se i Novaku Đokoviću, jednome od najvećih tenisača u povijesti.

- Kad vidim Novaka, vidim mog Dražena! Đoković kao da je izašao iz moje kuće, teško mi je kad je ozlijeđen, kad se loše piše o njemu. Moj sin i on najjači su sportaši s ovih prostora - rekla je Biserka Petrović.