'U olimpijskom selu kuha nam i Michelinov kuhar, a na mojoj utrci bit će 14.000 gledatelja!'

Evo me taman s ručka. Peti dan sam ovdje i ne mogu reći da je loše. Svašta sam slušao s Olimpijskih igara o hrani, neki su kritizirali, a doista nije tako strašno. OK, nije to na razini nekog vrhunskog restorana, više je poput menze, ali ima za svakoga ponešto. I, kako još dio sportraša nije ni došao, nisu velike gužve.

