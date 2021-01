Sve ono u što je gradio i ulagao godinama pretvorilo se u hrpu prašine i rasutih cigli u sekundi. Kako dalje, gdje sada živjeti, gomilala su se pitanja u njegovoj glavi dok je utrčao u svoj stan, uzeo nešto robe da ima uz sebe i ono što mu je srcu priraslo. Znak na kojem se nalazi Liverpoolov grb. Nije ga u tome ni potres spriječio.

Inženjer radiologije Bruno Lončarević iz Petrinje je nedavno podignuo kredit i tim novcem renovirao svoj stan, ali potres je uništio sav njegov trud. Kao mnogi ljudi diljem područja koje je prošli tjedan pogodio niz potresa, Boris je ostao bez krova nad glavom.

- Nakon samog potresa mi je samo na pameti bilo kako ću uletjeti u stan, uzeti nešto robe pod ruku i ovaj znak koji mi je bio na posebnom mjestu u stanu. Značio mi je puno kao i samim navijačima Liverpoola u cijelom svijetu - rekao je Bruno za RTL.

Veliki je navijač Liverpoola i nije ni sekunde dvojio što zgrabiti sa sobom.

- Bio je to stresan trenutak, znao sam da nemam puno vremena da spasim stvari iz stana. Trenutno se s obitelji nalazim u jednom stanu u Zagrebu koji su mi ustupili kolege s posla.

Lončarević radi na Klinici za infektivne bolesti Fran Mihaljević u Zagrebu, a osim potresa, koji je uništio sve ono što je gradio zajedno s obitelji, već mjesecima se zajedno sa svojim kolegama bori protiv korona virusa.

- Radim na Fran Mihaljeviću u Zagrebu, uz ovaj potres prati nas pandemija. Trudimo se, to je naš posao. Osjećam se dosta potreseno, jako traumatičan događaj, trebat će puno vremena da se to sve potisne. Do kraja ovog tjedna smo na sigurnom, a poslije ćemo vidjeti. Čekamo odgovor grada, države. Hvala svim volonterima i udrugama - poručio je mladi radiolog.