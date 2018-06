U Realu ne gube vrijeme: Već kontaktirali Pochettina i Löwa

Odlazak Zinedinea Zidanea nakon dvije i pol sezone za mnoge je u Real Madridu, pa tako i za predsjednika Florentina Péreza, predstavljao šok, no čini se kako su se "kraljevi" od njega dosta brzo oporavili.

Još u četvrtak popodne, svega nekoliko sati nakon Zizouove oproštajne pressice, 13-erostruki prvak Europe bacio se u potragu za njegovim nasljednikom. Prvog favorita, Argentinca Mauricija Pochettina iz Tottenhama, već su kontaktirali, piše Marca.

Pochettino je još prošli tjedan produžio ugovor sa Spursima do 2022., a u njemu, suprotno nekim nagađanjima, nema posebnu klauzulu za odlazak u Real Madrid. No ima dogovor s predsjednikom kluba Danielom Levyjem da otpočne pregovore sa zainteresiranim klubom ako Pochettino sam to zatraži.

Osim bivšeg "gauča", s Bernabéua su oko bacili i na izbornika Njemačke Joachima Löwa. I on je nedavno s tamošnjm savezom produžio ugovor mandata koji traje već 12 godina do kraja ciklusa za Svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru. Njegove šanse za dolazak na klupu Reala uvelike će ovisiti o rezultatu "elfa" na Mundijalu u Rusiji.