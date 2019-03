Brod otkrio ploče Vatrenima: Mandžo će potpisati ispričnice

U Slavonskom Brodu je na glavnom gradskom Trgu postavljene su i otkrivene brončane ploče za srebrni trojac sa Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji - Marija Mandžukića, Ivicu Olića i Ivana Rakitića.

- Obećali smo ove ploče postaviti za one koji su toliko dobra za nas učinili u Rusiji. To je naš počasni građanin Mario Mandžukić i Ivica Olić, kao i Ivan Rakitić. Mislim da su to dečki koji su daleko najvrjedniji igrači reprezentacije bili. rekao sam da će Mandžo biti najbolji strijelac reprezentacije, nisam se nadao da će napustiti reprezentaciju, ali bez obzira na to veliko im hvala. - rekao je gradonačelnik Slavonskog Broda, Mirko Duspara.

Ploče su otkrili Mario Mandžukić i Ivica Olić dok je Ivan Rakitić ostao u Zagrebu zbog reprezentativnih obaveza.

- Lijep je osjećaj. I zadnji put je bilo lijepo (na dočeku nakon SP-a), ovo s pločom jako mi puno znači i sretan sam zbog toga. Drago mi je što sam opet u Slavonskom Brodu. Svi smo doživjeli jako lijepe trenutke tijekom SP-a i drago mi je što će ovdje biti ploča koja će nas uvijek podsjetiti na to. Naravno da mi je drago što su došla tolika djeca, to me motivira da radim i dalje. Znam da sam vjerojatno mnogim mladima uzor i da se moram u skladu s tim i ponašati. - rekao je Mario Mandžukić i dodao:

- Trudim se uvijek biti primjer mladima. Ima i danas jako puno mladih. Nije mi drago vidjeti da plaču, ali vjerojatno su to suze radosnice. Nisam to mogao predvidjeti kad sam bio mali, ali možeš naporno raditi da postigneš nešto. Sretan sam što mogu mladima biti uzor.

Neki školarci pobjegli su iz škole samo kako bi vidjeli svoje heroje, a Olić im je poručio kako će Mandžo opravdati izostanak.

- Drago mi je da ste se okupili u ovako velikom broju. Mario će kasnije dati ispričnice onima koji su pobjegli iz škole. Ovo će nam ostati u sjećanju i kada budemo u starosti dolazili s djecom i prijateljima, radujem se što sam prisustvovao ovom danu. Raketa nažalost nije mogao biti s nama jer je za dva dana važna utakmica.- rekao je Ola i dodao:

- Reklo bi se da nemamo velikih protivnika u kvalifikacijskoj skupini, ali poznato je da se u sportu ne smije podcijeniti protivnika pa bi htjeli pobjedom krenuti u kvalifikacije. Imamo dobre igrače, dosta novih., mlađih igrača za koje se nadam da će se uklopiti kako bi i dalje gledali dobru Hrvatsku - rekao je pomoćnik izbornika Zlatka Dalića.

Nakon što su Olić i Mandžukić otkrili tri brončane ploče, fotografirali su se s okupljenima i potpisali im dresove i zastave, a Mandžo se nakratko osvrnuo i na reprezentaciju bez njega.

- Vjerujem u našu reprezentaciju, u izbornika. Imamo super momčad, imamo kući s Azebajdžanom. Bit će sigurno pun stadion. Grupa je dobra, kvalificirat ćemo se na Euro. Navijat ćemo svi, tako i ja, samo pozitivno. Dolazim li na Maksimir? Mislim da imam trening u četvrtak pa ću utakmicu gledati na televiziji - završio je napadač Juventusa.