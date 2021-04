Taekwondo klub Marjan prošle godine proslavio je 20 godina rada i u te dvije dekade borci tog vrlo uspješnog kluba osvojili su čak 72 medalje na velikim natjecanjima, na europskim i svjetskim prvenstvima i olimpijskim igrama.

No čak i u tako jakoj konkurenciji borkinja i boraca kao što su sestre Ana i Lucija Zaninović, Toni Kanaet, Lovre Brečić, Matea Jelić... nitko nije uspio ostvariti uspjeh kakav je ostvarila Lena Stojković, nitko nije uspio osvojiti medalje u kadetskom, juniorskom i seniorskom uzrastu na sva tri velika natjecanja. Lena ima kadetsku, juniorsku i seniorsku medalju, i to s EP, SP i OI za mlade.

Nakon kadetske bronce na EP 2016. u Bukureštu te juniorskih bronci na SP u Hammametu i OI mladih u Buenos Airesu 2018., seniorskim zlatom na EP u Sofiji u kategoriji do 46 kilograma kompletirala svoju kolekciju medalja kao prva u povijesti ovog trofejnog kluba.

- Iskreno, nisam znala za taj podatak dok mi ga nije otkrio tajnik kluba Sandro Deak nakon natjecanja – kazala nam je simpatična Lena, za koju u klubu kažu kako je veliki radnik i jako stroga sama prema sebi.

- Nikad, ali baš nikad ta cura nije zadovoljna nastupima, uvijek misli da je nešto trebala ili mogla bolje napraviti, ali nakon zlata u Sofiji prvi put sam od nje čuo da je zadovoljna i da je sve bilo u redu – otkrio nam je Deak.

Lena je u kategoriji do 46 kilograma u prvom kolu SP pobijedila Finkinju Tamilu 22-2 a u četvrtfinalu je slavila s 18-8 protiv Turkinje Yildirim, osvajačice sedam svjetskih i europskih odličja u seniorskoj konkurenciji i putnice u Tokyo u kategoriji do 49 kilograma. U polufinalu je Lena bila dominantna protiv Izraelke Bayech s 28-8, da bi u velikom finalu svladala Ruskinju Medvedevu 18-10 nakon još jedne fenomenalno odrađene borbe.

Lena je u Taekwondo klub Marjan došla još u vrtićkoj dobi, stariji brat krenuo je na treninge u prvu Marjanovu dvoranu na splitskim Blatinama, pa je krenula i ona s njim. Isprva su to bile vježbe motorike...

- Krenula sam s četiri godine i odmah mi se svidjelo. I od tad sam u istoj dvorani s istim trenerom – Veljkom Laurom Šišom. Divila sam se bratu i starijim natjecateljima, sestrama Zaninović, Lovri Brečiću, Toniju Kanaetu..., oni su mi svi bili idoli i uzori, a definitivno sam se zaljubila u taekwondo sport tijekom OI u Londonu. Imala sam 10 godina i navijala za Luciju Zaninović koja je osvojila broncu. Sjećam se svakog detalja njenih borbi...

Osim što je sjajna sportašica, Lena s uspjehom pohađa i Studij fizioterapije a prvu je godinu zaključila s prosječnom ocjenom 5.0.

- Moram priznati da me na faksu spasila korona, sva su predavanja prebačena 'online' tako da ih mogu pratiti bez izostajanja, što bi inače bilo i te kako problematično zbog mojih sportskih obaveza – kaže Lena, koja se nije slučajno opredijelila baš za studij fizioterapije.

- Na svom primjeru najbolje vidim koliko mi fizioterapeut pomaže, ali ne samo on, nego i psihologinja Vedrana Radić Brajnov, nutricionistkinja Dragana Olujić Sekulić... Cijeli tim je posložen i uz mene i to mi jako puno pomaže.

Obzirom da se natječe u najlakšoj kategoriji do 46 kilograma, Lena uoči svakog vaganja mora na prisilnu dijetu.

- Obično sam na oko 49 kilograma i teško ih je svaki put skidati. No i to je dio mog sporta, a od kad sam započela suradnu s nutricionistkinjom ide mi puno bolje i zadržavam formu unatoč gubitku kilograma. Držim se propisanih jelovnika i zdrave prehrane, održavam kilažu i onda dva dana prije vaganja idem na dehidraciju... - objašnjava nam Lena, koja za sada ne razmišlja o promjeni kategorije:

- Niskog sam rasta i u ovoj kategoriji se osjećam najbolje. Za kategoriju do 49 kilograma trebalo bi mi više iskustva, ali i to će doći s vremenom. Obzirom da je to olimpijska kategorija, kad-tad se želim okušati u njoj. Želim jednoga dana otići na Olimpijske igre, u Pariz ili četiri godine kasnije, vidjet ćemo, a sanjam osvajanje olimpijske medalje.

U tome joj pomažu svi u klubu.

- Korona je dosta utjecala na naš sport, pogotovo na manje sredine. Nama je u Marjanu dobro zbog toga što nas je puno pa možemo lakše naći sparing partnere. Da nije toga teško bi bilo kvalitetno trenirati. Kod nas su treninzi jako kvalitetni, i ma koliko teški bili pomaže nam što smo svi super međusobno, bodrimo se i podržavamo jedni druge, i to nam znatno olakšava situaciju.

Neobičan je osjećaj i na natjecanjima.

- Bez publike je sve drugačije, eto, nisam mogla ni sa zastavom istrčati na borilište, nisam smjela podijeliti radost s kolegama, a neće biti ni uobičajenog dočeka u zračnoj luci... Zato se moram ovim putem zahvaliti trenerima i kolegama na njihovoj podršci.