U Tottenhamu će zarađivati pravo bogatstvo! Perišić postaje najplaćeniji hrvatski nogometaš

Ivanu Perišiću (33) na ljeto istječe ugovor s talijanskim klubom i pitanje je trenutka kada će ga Tottenham predstaviti. Jako dugo trajali su pregovori između hrvatskog reprezentativca i Intera. On je htio ostati u Milanu i boriti se za trofeje. Tu je od 2015. godine, osjeća se kao doma, ali osjetio je da ga klub ne poštuje i ne cijeni dovoljno.

On je tražio dvogodišnji ugovor s godišnjom plaćom od šest milijuna eura, a Inter je nudio četiri milijuna eura. Pisali su to talijanski mediji još u siječnju i ostalo je na tome. Ivan je bio jasan u svojim zahtjevima, a Nerazzurri su odugovlačili s odlukom očito misleći da će ga smekšati. No, time su samo u njemu ubili želju za ostankom.

Više nije osjećao da ga cijene i žele, Inter je premlako pristupio pregovorima i želja za ostankom se gasila. Postojala je mala nada, ali ona se skroz ugasila prije nekoliko dana kada ga je osobno nazvao Antonio Conte.

Talijanski stručnjak htio ga je dovesti pod svaku cijenu. Dok su surađivali u Interu, Ivana je pretvorio u jednog od najboljih wing-backova Italije. Uz sjajan dribling, brzinu, strašnu ljevicu i eksplozivnost koja ga je i ranije krasila, Antonio Conte ga je taktički izbrusio i pretvorio u beton u obrani. Uz sve napadačke sposobnosti o kojima ne treba trošiti riječi, do savršenstva je izbrusio svoje obrambene sposobnosti. Velika želja bila mu je zaigrati u Premier ligi i kada je stigla ponuda Tottenhama, nije puno razmišljao. A ponuda je bila - boli glava.

Koliku plaću će Perišić primati?

Engleski The Telegraph objavio je financijske detalje ovog posla. Ivan dolazi u London bez odštete, a potpisat će ugovor na dvije godine s godišnjom plaćom od čak deset i pol milijuna eura! Naravno, to nije potvrđeno niti će ikada biti jer klubovi ne objavljuju financijske detalje u javnosti. Nije poznato niti odnosi li se to na bruto ili neto. Od Intera je tražio šest, njima je i to bilo puno, a bogati Englezi su još dodatno pojačali iznos kako bi bili sigurni da će Periju privući u Spurse.

Riječ je o bombastičnoj plaći koju bi hrvatski reprezentativac dobivao malo gdje i nije oklijevao ni sekunde. Ovim ugovorom, ako je vjerovati engleskim medijima, Perišić bi trebao postati najplaćeniji hrvatski nogometaš! Do sada je to bio Luka Modrić s 9,5 milijuna eura, Mateo Kovačić ima 9, Brozović šest milijuna eura...

Hrvatski reprezentativac odradio je liječnički, sve je praktički zgotovljeno i pitanje je trenutka kada će ga klub predstaviti. A prije samo tri dana javio je Interu da odlazi. Zaboljelo je sigurno. Ivan Perišić bio je od neprocjenjive vrijednosti za Inter. Jedan od najboljih igrača i nevjerojatni radnik na terenu. Tu je od 2015., prošao je s klubom pusta razočaranja pa potom prošlosezonsko osvajanje Serie A i Kupa ove sezone. Koji im je donio upravo on s dva gola Juventusu u finalu. Nedavno je napunio 33 godine, ali i dalje leti terenom. Kada proleti lijevom stranom, onako eksplozivan brz, ne bi ga ni lasom uhvatili.

Talijanski braniči su sigurno odahnuli, neće se više morati boriti s njim, ali stvarat će muke stoperima diljem premierligaških travnjaka.

Nakon Ligue 1, Bundeslige i Serie A, Perišić je konačno ispunio svoju životnu želju te će pred kraj bogate karijere zaigrati u Premier lige. Jao si ga stoperima...

