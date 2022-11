'U Unitedu je sve ostalo isto kao kad sam otišao, a u svlačionici 100 posto daju tek tri suigrača'

Iskreno, bilo je blizu da dođem u Manchester City. Ali imam povijest u Unitedu, srce je napravilo razliku kao i sir Alex Ferguson. On je bio ključan, a osjećaj je bio odličan kad sam se vratio. Nezaboravan dan. Mislio sam da se sve promijenilo, a onda sam se nezgodno iznenadio, započeo je kod Piersa Morgana portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo (37).

Nakon teasera intervjua koji je uzburkao javnost, britanski su mediji objavili i nastavak u kojem je Portugalac nastavio paljbu po gotovo sigurno, bivšem klubu.

- Sve je ostalo isto, a iznenadila me nestabilnost u klubu. Kao da je vrijeme stalo. Kad sam vidio da su doveli Varanea, Sancha i mene, mislio sam da će se stvari promijeniti. Ali kad je sir Alex otišao, ostala je velika rupa. Odnosno desetogodišnja rupa. Igrao sam u Real Madridu i Juventusu koji su pratili trendove u svemu - tehnologiji, treninzima, prehrani, oporavku, a United je iza toga. Po meni bi trebali biti na vrhu - nastavio je 'paljbu' Ronaldo.

Istaknuo je da i bivšeg trenera Ralfa Rangnicka nikad nije vidio kao 'šefa', iako ga je poštovao.

- Nije znao što radi, ali nije znao ništa o klubu. To me iznenadilo, ako ste već dali otkaz Solskjaeru, onda bi trebali dovesti vrhunskog menadžera, a ne sportskog direktora.

Istaknuo je kako mlade generacije imaju dosta distrakcija od nogometa za razliku od onoga kad je on kretao na vrhunsku razinu. I da ne želi davati savjete jer on sam jest - primjer.

Dotaknuo se i smrti sina Angela.

Foto: Reuters

- Vratili smo se kući, a djeca su pitala gdje je beba. Najstarijem sinu sam objasnio stvari i shvatio je. Plakali smo zajedno u sobi, a rekao mi je da nije siguran da razumije, da je zbunjen. Djeca su tad puno ispitivala, a onda smo im rekli da je Angel otišao u raj. Nisam želio lagati djeci, bilo je teško. Njegov pepeo je sa mnom, nešto što želim držati uz sebe, a ne ga negdje ostaviti. Imam malu kapelicu i tamo su moj otac i sin.

Nije očekivao toliku podršku u to teško vrijeme, a istaknuo je kako ne razmišlja o još djece. Vratio se na teren, a u tome mu je uvelike pomogla partnerica Georgina s kojom još ne razmišlja o braku, ali kaže da ona to svakako zaslužuje u budućnosti. A na leđima mu je 37 godina i u posljednje se vrijeme morao nositi s dosta kritika.

- Ljudi ne vole vidjeti uspješne ljude. Pokušavala sa donijeti samo negativa u posljednjih pet mjeseci, ne samo za mene. Malo je teško to slušati, ali 21 godinu sam na vrhu pa se znam nositi s tim. Vjerujem da je ljubomora dio svega, a brinem o ljudima koji me vole. Ne gubim vrijeme. Što se tiče novinskih napisa? Smeće.

Kritizirale su ga i legende kluba, odnosno bivši suigrači Wayne Rooney i Gary Neville.

- Prije šest mjeseci Wayne je zvao mog sina do svoje djece prije nego me kritizirao. Ne razumijem takve ljude, žele li biti na naslovnici ili što već. Možda zato jer je on završio karijeru u tridesetima, a ja i dalje igram na vrhunskoj razini. Oni mi nisu prijatelji - objasnio je Ronaldo i zaključio o trenutačnim suigračima:

- Dalot, Lisandro i Casemiro. Taj trojac daje 100% u dresu Uniteda.

