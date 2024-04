U utakmici bez nervoze i stresa 'bijeli' su 'petardom' počastili svojeg novog predsjednika

U ogledu bez rezultatskog pritiska Hajduk je svladao Rudeš 5-1, a ako tome dodamo i podatak kako je najbolji igrač gostujuće momčadi bio golman Matej Marković, jasno je što smo na Poljudu večeras gledali. Utakmica je odigrana u otužnoj atmosferi, zbog kazne tribine su opet bile bez navijača, a na igračima i tempu utakmice se to i te kako osjetilo, nije bilo onog dodatnog poticaja i podrške s tribina, no unatoč tome utakmica je obilovala prilikama s obje strane. Košarkaškim rječnikom rečeno, bio je to run & gun s čak 35 udaraca prema golu...

