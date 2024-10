U Vrsaru stolnoteniski turnir veterana, nagrade od kamena kojim je građena Venecija...

Vrsar je posljednjih godina poželjna stolnoteniska destinacija, godinama se u dvorani Saline održava seniorsko Prvenstvo Hrvatske, a 2024. je organiziran kamp uoči Olimpijskih igara u Parizu, na kojem je treniralo šest reprezentacija. Šveđanima je očigledno odgovarao taj morski zrak u biseru zapadne obale Istre s obzirom na to da su u Parizu osvojili dvije srebrne medalje.

No, sada se zakotrljala neka nova priča, u suradnji hotelskog lanca Maistre, turističke zajednice općine Vrsar, općine Vrsar, agencije Grand Tour i STK Vrsar. Riječ je o turniru za veterane iznad 40 godina imena Stone Racket Istria, a održavat će se od 5. do 9. ožujka 2025. Bit će to spoj kraja bogatog poviješću i impresivnih krajolika sa sportskim natjecanjima, u kojima će, prema navodima organizatora, biti uključeni i organizirani izleti po regiji te druženje s poznatim stolnotenisačima.

Odakle ideja za takav turnir?

Foto: HSTS

- Sportski turizam se u Vrsaru sustavno razvija i provodi prvenstveno kroz suradnju glavnih dionika u destinaciji, a cilj je povećanje broja dolazaka i noćenja u terminima pred i posezone na tržištima posebnih interesa. Upravo se stolni tenis profilirao u posljednje dvije godine, u Vrsaru su organizirani trening kampovi, razna natjecanja svih kategorija, međunarodni mečevi poput Hrvatska - Španjolska, a vrhunac svega je bio kamp na kojem su se pripremali za Olimpijske igre u Parizu, i to šest europskih reprezentacija: Hrvatska, Poljska, Švedska, Slovenija, Belgija i Austrija. Osim dvorane, nudimo vrhunske rekvizite za treniranje, teretanu, nova dvorana je tik uz hotel, sve je blizu, hotel je uz more, logistika je dobra, smještaj i hrana odlični. HSTS je već ranije prepoznao Vrsar kao destinaciju koja ima sve potrebno i STK Vrsar na čelu sa trenerom i tajnikom Miodragom Banjcem, koji daje maksimalnu podršku u pripremi i realizaciji. Sve navedeno su bili motivi da se organizira prepoznatljiv međunarodni turnir u stolnom tenisu - istaknuo je Bernard Musulin, jedan od organizatora turnira.

Zašto veteranski?

- Kategorija veterana je najbrojnija, a s druge strane nedovoljno valorizirana. Međunarodni veteranski stolnoteniski turnir Stone Racket Istria je namijenjen kategorijama od 40 do 80+ godina koji se natječu u pojedinačnim kategorijama i kategorijama parova (muški i ženske). Nudit ćemo bogat program izvan terena, uključujući organizirane izlete i doživljaje po očaravajućoj regiji, priliku za druženje s poznatim stolnotenisačima te nagrade izrađene od autentičnog vrsarskog kamena. Osim toga, veterani vole putovati u pratnji, upoznavati nove destinacije, družiti se s nekadašnjim suparnicima na turnirima te prije svega ostati aktivni i vitalni odnosno brine o svom zdravlju.

Foto: HSTS

Koja je konačna zamisao, je li možda biti dio europske ili svjetske serije turnira?

- Postoje dugoročni ciljevi da turnir postane dio serije međunarodnih turnira, ali je u prvim godinama najbitnije steći povjerenje među stolnotenisačima i realizirati što kvalitetniji turnir s profesionalnim pristupom. Turnir će se iz godine u godinu dalje razvijati u zamišljenom pravcu. Svakako je cilj transformacija Vrsara u regionalni centar za pripreme za stolni tenis.

Otkud ideja za ime Stone Racket Istria?

- Poznati vrsarski kamen (Pietra di Orsera), materijal od kojega su izgrađene mnoge najznačajnije zgrade u Veneciji, ali i širom Europe i svijeta. Kamen asocira na snagu, moć, eleganciju, mudrost, zato će nagrade za najbolje biti izrađene od vrsarskog kamena. Racket logično komunicira konkretan sport, a Istra je prepoznatljiva regija u svijetu turizma i mjesto održavanja turnira.

Foto: Tea Pozar Photography

Po čemu je ova priča drukčija od ostalih turnira po Europi ili Hrvatskoj?

- Format turnira je igra + zabava + doživljaj. Cilj je na inovativan i privlačan način postati renomirani međunarodni turnir, mjesto gdje će se sudionici turnira natjecati na turniru i istovremeno uživati u raznolikoj ponudi izvan turnira, uz druženje, zabavu i upoznavanje destinacije, sve zajedno temeljeno na doživljaju. Paket kotizacije uključuje osim samog natjecanja i poklon paket dobrodošlice, te organizirane izlete i doživljaje u destinaciji. Također, bit će i ekshibicijski susret dvije legende ovog sporta, ali nećemo još sve otkrivati. Također, dogovaramo s nekoliko poznatih stolnotenisača dolazak u Vrsar za vrijeme turnira kako bi sudjelovali na turniru u ulozi ambasadora. Osim bogatog sportskom programa natjecanja i spektakularnog ekshibicijskog meča, svi sudionici i pratnja će imati mogućnost dodatne raznovrsne ponude u destinaciji - zaključio je Musulin.