Ako ćete kojim slučajem igrati Football Manager i odlučite dovesti Martína Robainu (21), nećete se previše usrećiti. Na skali od 1 do 100 ukupna ocjena mu je 45, uz tehničke sposobnosti stoji "very bad" ili jako loš, odnosno, kako bi se u nogometnom žargonu reklo, od tehnike ima samo televizor i perilicu. Malo bolji je u obrambenim aktivnostima gdje stoji "not bad", a brzina je "bad".

To je uglavnom sve što možete pronaći o Martínu Robaini, Argentincu koji će od proljeća biti član HNK Vukovara.

"Od proljeća smo jači za 21-godišnjeg defenzivca Martina Robainu. Najbolje se snalazi na pozicijama stopera i lijevog beka, a ovaj Argentinac sa španjolskim državljanstvom u Vukovar stiže iz argentinske Gimnasie y Esgrime gdje mu je trener bio legendarni Diego Armando Maradona", stoji na službenoj Facebook stranici Vukovara.

Naravno, odmah ispod je dokumentirano poznanstvo Maradone i novog Vukovarca fotografijom s treninga.

- Diego je najveći svih vremena - rekao je Robaina.

Robaina je već počeo učiti hrvatski jezik, a želja mu je zaigrati za neki hrvatski prvoligaški klub. Naravno, ako ima kvalitete, a to u ovom trenutku malo tko zna.

Diego Armando Maradona bio je jedan od najvećih nogometaša u povijesti, no isto tako vjerojatno jedan od najočajnih trenera. S toliko poroka nije se mogao i nije htio koncentrirati isključivo na trenerski posao, pa je znao kasniti i preskakati treninge, zaboraviti ime protivnika i slične stvari.

Da stvar bude gora, dali su mu i reprezentaciju Argentine u ruke, a onda ga odmah nakon SP-a 2010. u Južnoj Africi otjerali. Iako je u momčadi imao Messija, Agüera, Téveza, Higuaína, Di Maríju, u četvrtfinalu u Cape Townu izgubio je od Njemačke 4-0 i ispao. E, sad, što je uspio naučiti 21-godišnjeg Rabionu, vidjet ćemo...