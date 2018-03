U Zagrebu opet kližu najbolje juniorske i juniori na svijetu...

Ledena dvorana zagrebačkog Doma sportova spremna je za novi klizački spektakl, ISU Svjetsko juniorsko prvenstvo u sinkroniziranom klizanju, koje će se u petak i subotu, 16. i 17. ožujka, održati u hrvatskoj metropoli.

- Organizacijski je sve apsolutno spremno za natjecanje. Počeli sa službenim treninzima koji u srijedu i četvrtak traju na klizalištu Doma sportova i Zagrebačkog velesajma. Natjecanje svečanim otvaranjem kreće u petak od 17 sati, kratki program starta od 17.30, dok je u subotu finalni slobodni program na rasporedu od 15 sati - rekla je direktorica SP-a Melita Juratek Cipek te dodala:

- U četvrtak je od 19 sati službeno izvlačenje startnih brojeva, kada će u Ledenoj nastupiti i poseban gost, Jacques Houdek.

Zagreb je po drugi put domaćin ovog natjecanja, koje je u Ledenoj dvorani održano i prije tri godine.

- Ponosni smo što smo drugi put dobili priliku od Svjetske klizačke federacije organizirati ovo prvenstvo. Ovaj put u Zagreb je došlo više od 600 klizačica iz 16 zemalja svijeta, a u Domu sportova imati ćemo priliku gledati nastupe 21 ekipe među kojima i hrvatsku reprezentaciju, Zagrebačke pahuljice. Po dvije ekipe dolaze nam iz Rusije, Kanade, SAD-a, Finske i Švedske, a to su ujedno i najjače reprezentacije - izjavila je predsjednica Hrvatskog klizačkog saveza i Organizacijskog odbora SP-a Morana Paliković Gruden.

- Imamo tim kojemu je prosjek godina 13,5 i mormo biti sretni da je on tako dobar kao što je. Nije bitno koje ćemo mjesto zauzeti, nego da djevojke dobro otkližu, a uvjeren sam da hoće. Koliko god nije lako klizati pred 3-4 tisuće ljudi u Domu sportova, na tribinama bude puno prijatelja, obitelji, ljudi koji te podržavaju… Mislim da je ovo natjecanje rezultat dugogodišnjeg rada i kluba Zagrebačke pahuljice i Hrvatskog klizačkog saveza, a to potvrđuje i činjenica da smo jedini grad u svijetu koji ima klizački 'triple-double', organizaciju dva Svjetska seniorska, dva Svjetska juniorska prvenstva i dva Svjetska juniorska kupa - istaknuo je vođa tima hrvatske reprezentacije i dopredsjednik Organizacijskog odbora SP-a Zoran Kovačević.

Trenerica hrvatske reprezentacije, Ozana Miljković, ne krije uzbuđenje uoči početka natjecanja:

- Atmosfera u ekipi je odlična, djevojke su vrlo sretne i uzbuđene što imaju priliku nastupati na domaćem terenu. Sigurna sam da ćemo rasplesati Ledenu koja će biti naš 17. klizač kako mi to volimo reći. Kratki program u petak kližemo na skladbu "A Place with No Name" u izvedbi kralja popa Michaela Jacksona, a slobodni program na kompilaciju pjesama iz filma "Prljavi ples". Cilj nam je ne samo ugostiti svoje vjerne navijače, roditelje i prijatelje, nego pozvati i sve ostale da ispune Ledenu do zadnjeg mjesta kako bi pokazali svijetu dobru atmosferu koja vlada na svim klizačkim natjecanjima."

Posebna gošća konferencije za medije bila je Maria Teresa Samaranch, predstavnica Svjetske klizačke federacije na ovom SP-u i kći bivšeg predsjednika Međunarodnog olimpijskog odbora Juana Antonia Samarancha, koja će u petak od 17 sati i službeno otvoriti natjecanje.

Dnevna ulaznica stoji 30 kuna, a komplet za oba dana, koji vrijedi za 1 odraslu osobu i 1 dijete, stoji 50 kuna. Blagajne Doma sportova otvaraju se sat vremena prije početka natjecanja.