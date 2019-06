U zatvor na 70 godina! 'Bio je pijan da nije mogao ni govoriti'

Bio je toliko pijan da nije mogao hodati ni govoriti, ne zbog nesreće, nego zbog alkohola, izjavili su svjedoci nesreće u kojoj je nogometaš Joao Maleck (20) usmrtio tek vjenčani bračni par, Alejandra Castra (33) i Maríju Peñu (26).

U utorak je održano saslušanje na kojemu je Malecku određen šestomjesečni pritvor. U ponedjeljak je proveo svoju prvu noć u zatvoru Puente Grande u Jaliscu. Njegovi su odvjetnici tražili puštanje, ali odbijeni su. Maleck posjeduje meksičku, francusku i kamerunsku putovnicu, a prije saslušanja obitelj stradalog para je strahovala da bi mogao potplatiti suca, pobjeći iz zemlje i tako izbjeći kaznu.

- Njih više ne možemo vratiti, ali pravda mora pobijediti. Za one koji su stradali na sličan način i da drugi ne stradaju. Koliko ovakvih slučajeva prođe nekažnjeno? - rekli su u strahu da bi sve moglo proći ispod radara jer je riječ o nogometašu Seville.

Prema meksičkom zakonu, zbog izazivanja nesreće sa smrtnim posljedicama prijeti mu i do 70 godina zatvora.

Upozorenje: video je uznemirujućeg sadržaja.

Vozio je dvostruko brže nego stradali

Podsjetimo, Joao Maleck je sa svojim u skupocjenim Mustangom udario automobil u kojem su bili pedagog i njegova žena, stručnjakinja komunikacijskih znanosti. Bili su na putu do svadbene proslave nakon što su se vjenčali u nedjelju. Nogometaš je vozio brže od 70 km/h, dvostruko većom brzinom nego par kojeg je pokupio. Njihov automobil se od siline udara praktički prepolovio...

Maleck je nakon nesreće podvrgnut alkotestu koji je bio pozitivan, potvrdilo je Državno tužilaštvo, a prenosi španjolski Muchodeporte.

- Državno tužilaštvo zatražit će od suda prvo pritvor, a onda i saslušanje na kojem bi se trebala podignuti optužnica protiv Malecka za ubojstvo dvoje ljudi - poručili su iz Državnog tužilaštva.

Ima tri putovnice, ali iz države više ne može pobjeći

Joao Maleck bio je pod ugovorom s meksičkim prvoligašem Santos Lagunom, a prošle je sezone bio na posudbi u drugoj momčadi Seville. Španjolski velikan je odmah raskinuo ugovor s njim. Maleck je i reprezentativac Meksika do 20 godina.

- Nemamo što reći o tom igraču. Imajte na umu da je on kod nas bio na posudbi, on nije igrač Seville. Nećemo nastaviti s njim suradnju i to smo već priopćili Santosu - rekao je glasnogovornik Seville Juan Ramón Morales za ESPN.

Joao Maleck rođen je u Guadalajari u Meksiku, ali ima kamerunske korijene i francusku putovnicu. Još prije nekoliko tjedana u intervjuu za ESPN rekao je kako je uvjeren da će nastupiti na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022.

- Bez problema mogu promijeniti reprezentaciju, za Meksiko sam igrao samo prijateljske utakmice. Moj je cilj biti u Kataru, ili s Francuskom ili s Meksikom.