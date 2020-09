Hodajuća nevolja u UFC-u! Ante Delija borit će se u listopadu...

<p>Cilj mi je napredovati i trenirati i doći do UFC-a. Ja ću to i ostvariti. To bih mogao napraviti za nekih godinu dana, rekao nam je hrvatski MMA borac<strong> Ante Delija </strong>(30) prije manje od mjesec dana. I uspio doći do onoga što je zaželio. I to u manje od mjesec dana.</p><p>Cyril Gane trebao se 17. listopada boriti protiv Šamila Abdurahimova no ovaj teškaški dvoboj je još jednom otkazan jer se Abdurakhimov povukao iz nepoznatih <a href="https://mmajunkie.usatoday.com/2020/09/ufc-news-shamil-abdurakhimov-out-vs-ciryl-gane-new-opponent" target="_blank">razloga</a>. To je upalo kao sjekira u med za hrvatskog borca koji će tako za nešto više od dva tjedna imati priliku pokazati se u najboljoj MMA organizaciji na svijetu s kojom je potpisao i ugovor. To će mu ujedno biti i kruna karijere.</p><p>Pjesma 'Mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj' od Daleke Obale će tako 17. listopada oriti oktogonom na otoku Yas u Abu Dhabiju gdje UFC u posljednje vrijeme održava svoje evente.</p><p>Ante, kojem je nadimak Hodajuća nevolja, će tako debitirati za UFC, a prije toga se borio u PFL-u, Rizinu i KSW-u. U studenom prošle godine borio se protiv Olija Thompsona na KSW-u u Zagrebu i već su tada mnogi shvatili da mu je mjesto u UFC-u. Mnoge je zadivio svojim atraktivnim stilom borbe i nevjerojatnom kompletnošću. Jedan je od boraca koji uvijek traži nokaut i želi prekid, a to je prepoznao i Dana White koji mu je odlučio pružiti priliku. Već neko vrijeme su ga pratili no imao je probleme s ozljedama i nikako nije uspio uhvatiti kontinuitet. Ovaj put je dobio priliku i nešto više od dva tjedna da se pripremi za svoju, zasad, najbitniju borbu u karijeru.</p><p>Učenik će tako naslijediti učitelja. Delija je (17-3) već neko vrijeme trenirao pod palicom legendarnog Mirka Filipovića koji je u najjačoj MMA organizaciji na svijetu odradio 11 mečeva, a sada je dobio nasljednika. </p><p>Protivnik će mu biti Francuz Ciryl Gane (30) koji je u MMA debitirao prije dvije godine. Od tada je odradio šest borbi, od toga tri u UFC-u, i sve pobijedio. </p>