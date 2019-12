Udario po Albi: Štakorčiću, pa ti nemaš ni vozačku dozvolu!

Fatija otac dovozi na treninge. Isto kao i Jordija Albu koji i dalje nema vozačku, rekao je nedavno Gerard Pique i nasmijao sve.

Prevedeno, Jordi Alba ima 30 godina, a u Barceloni igra od 2012. Otac ga je vozio na treninge i dok je igrao u Valenciji, a lijevi bek se navodno boji voziti automobil.

Foto: SERGIO PEREZ/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Mnogi suigrači su ga zafrkavali zbog toga, ali tu informaciju iskoristio je i igrač Real Madrida Raphael Varane na El Clasicu.

- Varane mi se tijekom utakmice unosio u lice i govorio mi: 'Štakorčiću, nemaš ni vozačku.' Svi misle da je on svetac, ali evo kakav je zapravo - rekao je Jordi Alba koji je poznat kao igrač temperamentnog karaktera i zna se tu i tamo porječkati s protivnicima. Ali to posebno eksplodira u velikim obračunima protiv Real Madrida. No moramo priznati da je ova optužba pomalo djetinjasta. To je kao kad bi vam netko u djetinjstvu uzeo igračku pa bi se požalili majci.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Barca i Real su u derbiju u srijedu odigrali bez golova prvi put nakon 17 godina, iako je to bila utakmica s pregršt prilika. Lopta nije htjela ući u gol, ali treba priznati da je njemu bliže bio Real koji je odigrao jako dobru utakmicu na Camp Nou. Sam Jordi Alba odigrao je solidan susret, čak je bio i u prilici za gol nakon akcije s Messijem, ali nije uspio... Ali uspio je iživcirati Varanea koji ga je malo provocirao, a to je njemu zasmetalo. Pa neka do sljedećeg puta položi vozački pa mu neće smetati...