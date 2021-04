Na Poljudu je danas održana Skupština Hajduka na kojoj je jednoglasno izglasana izmjena Statuta kluba, prema kojoj će se broj članova Nadzornog odbora smanjiti na pet članova, a izglasano je i novo savjetodavno tijelo, Hajdučka zajednica, iz čijih redova će se ubuduće birati i dio nadzornika. A potvrdilo se i najbitnije - Hajduk će zbog prevelikih financijskih izdataka ukinuti drugu momčad, Hajduk II!

- Prije pet dana smo zatražili ukidanje Hajduka II. Troškovi su godišnje 10,9 milijuna kuna. Tu su i plaće, putovanja... Dio troškova zbog ugovora ćemo imati i do ljeta sljedeće godine. Iza te odluke je stajala analiza Akademije. Trenutno je 41 igrač u kadru Hajduka II. Po izvještaju šefa Akademije pet igrača bi se na ljeto trebalo priključiti seniorima. Za 17 igrača planiramo posudbu u prvu i drugu ligu, da vidimo jesu li za Hajduk koji se bore za naslove. Za peto mjesto su svi, ali za Hajduk koji se bori za naslove su trenutno tu samo njih pet da budu u konkurenciji. Njih 17 će ići na posudbe, a s 19 igrača ćemo ići na raskid ugovora. Možda u svoj toj selekciji najviše trpi trener Hajduka II Goran Sablić. Ušli su igrači u komotnu zonu, dobro im je, možda i od tih 17 ili 19 bude dobrih igrača, pogriješit ćemo sigurno, ali onda kada izađu iz ovog ugodnog okruženja. Želimo klubovima partnerima dati pet-šest igrača, za klubove prve lige tražili bismo klub partner u okruženju, već smo u razgovorima - rekao je predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić.

Jakobušić je, tako, potvrdio da će Hajduk uspostaviti bitnije veze s nekoliko klubova kojima će slati igrače na posudbu, kako bi se profilirali pa konkurirali za nastupe u prvoj momčadi.

Najavio je predsjednik Hajduka i pokretanje Hajduk TV-a, prve klupske televizije, prenosit će se i utakmice kadeta, pionira, juniora, s ekskluzivnim sadržajima uz nadoplatu.

- Što se kampa tiče čekamo da MORH prebaci zemljište na Grad Trogir. Nadam se da ćemo do osmog mjeseca imati sve potpisano i započet arhitektonski natječaj. To nam je važno da bismo se mogli prijaviti financiranje iz fondova EU u periodu od 2021. do 2027., a to ne možemo bez dokumentacije.

Otkrio je predsjednik Lukša Jakobušić i kako je premostio razdoblje na čelu kluba kada su u pitanju financije.

- Kad sam došao na čelo kluba rekao sam da imamo novca za dvije plaće, za studeni i prosinac, a mi smo isplatili i siječanj, i veljaču i ožujak, i to dodatnih 40% koji su bili uskraćeni igračima tijekom prvog Covid 'lockdowna'. Koristili smo sve rezerve, uštede, žonglirali, ali smo uspjeli bez zaduženja i bez prodaje igrača, jer nas nije zadovoljavalo ono što su nam nudili u siječnju. Par igrača, na čelu s kapetanom, redom oni koji nose najveći teret, pristali su na odgode plaćanja za drugi dio godine, čime su pokazali ljubav i odanost, čak i zajedništvo i hvala im na tome. Nadamo se da će to biti dovoljno, ako ne, proširit ćemo dogovor s još par igrača - kazao je Jakobušić, koji je opširno prezentirao plan rada za 2021. godinu:

Pojasnio je kako je odluka njegove Uprave bila da se klub pokuša stabilizirati kupnjom četvorice igrača u zimskom prijelaznom roku, no kako je orijentacija na mlade igrače, što potvrđuju i potpisi višegodišnjih ugovora s četvoricom mladih igrača, Biukom, Ljubičićem, Sentićem i Silićem.

- Na kraju se mrtvi broje, vidjet ćemo gdje ćemo biti 23. svibnja, a od toga će mnogo toga zavisiti. Nama nije cilj igrati doigravanje za Konferencijsku ligu i ispasti, nego igrati grupinu fazu, šest utakmica u Splitu. Moramo vratiti utakmice u Split, ljudi su se zaželjeli, a to zahtjeva jačanje igračkog kadra. Želimo smanjiti trošak prve momčadi 30 - ak %, boriti se za trofeje i promovirati mlade igrače. To je naš zadatak, da je to lako, ne bi mi bili ovdje. Plasman u Europu osigurava nam mirnije poslovanje, ako ne uspijemo, zapet ćemo još i više, ali ćemo morati prodavati. A ako prodajemo, moramo prodavati mlade igrače. Nama trebaju dvije grupne faze Europe da bi se stabilizirali. Hoćemo li to napraviti ove ili iduće godine, ne znam, liga je neizvjesna, ali mi ćemo dati sve od sebe.

- Što se tiče akademije Luka Kaliterna, plan nam je i prioritet osvajanje juniorskog naslova prvaka jer želimo igrati Ligu prvaka s našim juniorima. U toj dobi nisu bitni rezultati nego razvoj mladih igrača, i mislimo da će im to natjecanje koristiti. Na ljeto idemo u rekonstrukciju Akademije, malo ćemo promiješati karte i zamijeniti trenere.

- U Splitu egzistiraju dva ženska nogometna kluba, Split i Marjan, mi ćemo im ponuditi da se ujedine i nastupaju pod imenom Hajduk. Ako ne, postoji mogućnost da integriramo jedna klub i da napravimo lijepe stvari s ženskim nogometnim klubom. Ako ne, pustiti ćemo da se stvari razvijaju same od sebe. Hajduk se mora razvijati u svim smjerovima, i to pogotovo kad izgradimo svoj kamp.

Novi travnjak se treba postavljati od 24. svibnja, a završetak radova je 12. srpnja.

- Nakon završetka prvenstva će početi radovi, imat ćemo hibrid najnovije generacije. Mi ćemo sufinancirati dio pripremnih radova - rekao je Jakobušić.

Hajduk je godinu završio u velikom minusu.

- Prošla 2020. godina je nažalost bila takva kakva jest. Završili smo je sa skoro 22 milijuna kuna gubitka. Izgleda loše, pogotovo kada je usporedimo s 2019. godinom kada smo imali pet milijuna kuna dobiti. Međutim, u 2020. godini je bilo 32 milijuna kuna transfera, u 2019. je bilo 101 milijun kuna - rekao je član uprave Ivan Matana pa dodao:

- Prihodi od ulaznica su bili manji 5,5 milijuna kuna, komercijalni prihodi manji 3,7 milijuna kuna. Sponzorstva i oglašavanje porasli su četiri milijuna kuna. Uglavnom, u poslovnim prihodima bez transfera bilo smo bolji devet milijuna kuna nego u prethodnoj godini. Igračima su bile smanjene plaće za 20 posto i djelatnicima. Nismo imali transfera kao godinu prije.