Udarni trojac konačno će igrati zajedno: Hrvatska protiv prvaka i 12.500 Slovenaca

Nakon devet godina naša reprezentacija vraća se u ljubljansku Arenu Stožice. Posljednji posjet ostavio je okus gorčine nakon što nas je Španjolska pobijedila na Eurobasketu u susretu za treće mjesto. Tako blizu, a tako daleko prve medalje nakon 1995. godine.

Hrvatski košarkaši nakon četiri kola imaju pobjedu i tri poraza u prvom krugu kvalifikacija za SP, a danas od 20.15 čeka nas utakmica protiv i dalje aktualnih europskih prvaka Slovenaca. Što nam treba za drugi krug?

Ako Hrvatska pobijedi Sloveniju s tri ili više koševa razlike, a Švedska izgubi od Finske, naši će košarkaši imati omjer 2-3, kao i Slovenija i Švedska, ali će imati bolji međusobni učinak i od Slovenije i od Švedske te će tako kolo prije kraja osigurati plasman u drugi krug.

No, u slučaju poraza, morat ćemo se vaditi protiv Finske u posljednjem kolu u Rijeci. Pobjedom bismo izborili drugi krug, ali bili bi jako daleko plasmanu na SP koje će se sljedeće godine igrati u Indoneziji, Filipinima i Japanu.

Naime, tri od četiri reprezentacije iz svake skupine prvoga kruga ulaze u drugi krug. Ali ondje se prenose bodovi protiv suparnika koji su prošli iz prve runde, a slijedi šest utakmica s momčadima koje prođu iz skupine D. Po trenutnom stanju, igrali bismo protiv Njemačke, Izraela i Estonije. Prve dvije utakmice igraju se krajem kolovoza, dobra vijest je što ćemo i tada imati na dispoziciji NBA igrače, ali već u sljedećem ciklusu opet ćemo morati bez njih. I to bitno otežava sve.

Bojan Bogdanović i Ivica Zubac napokon su se pridružili reprezentaciji, tu su i Mario Hezonja te Ante Žižić, nadamo se da će i Dragan Bender pokazati barem mrvicu izvanserijskog talenta zbog kojeg je bio četvrti pick na NBA Draftu. Imamo veliku kvalitetu, ali čeka nas pakleni zadatak. Još uz to, izbornik Damir Mulaomerović neće računati na Luku Šamanića, Darija Šarića i Krunu Simona.

Nasuprot nas u četvrtak stajat će aktualni europski prvak. Ogromna euforija zavladala je Slovenijom, slična onoj koja je opčinila Deželu prošle godine kada su osvojili četvrto mjesto u Tokiju. Ulaznice su planule u svega dva sata pa će dvorana od 12.500 ljudi doslovno gorjeti.

Najveći razlog za to je jedan od najboljih svjetskih košarkaša Luka Dončić, ali i legendarni Goran Dragić! Prije pet godina zajedno s Dončićem je predvodio Slovence do naslova europskog prvaka, otišao u reprezentativnu mirovinu i posvetio se klupskoj karijeri, ali u poznim godinama odlučio je vratiti se i pomoći Dončiću u pohodu na obranu titule na Eurobasketu u rujnu. No, prije toga, cilj je plasman u drugu fazu kvalifikacija.

Naravno, jako puno toga ovisit će o njima dvojici, a u kakvoj su formi, pokazali su u prijateljskoj utakmici protiv Talijana s kojima su se poigravali do te razine da su se smilovali u završnici i stali na kočnicu. O Luki Dončiću nema smisla trošiti riječi, genijalac i klasa kojemu je samo nebo granica. Na dobrome putu da postane najbolji europski košarkaš svih vremena.

Goran Dragić (36) možda nije toliko eksplozivan i brz kao nekada, ali i kao takav je klasa za ostale Europljane. Iskustvo, znanje i klasa koje je Slovencima došlo kao naručeno uoči kvalifikacija, ali i Eurobasketa.

No, nije Slovenija samo Dončić i Dragić. To je reprezentacija koja je već godinama na okupu i maksimalno je uigrana i automatizirana. Većina igrača iz aktualnog rostera igrala je i u Tokiju prije godinu dana.

Tu je sjajni centar Mike Tobey, Amerikanac sa slovenskom putovnicom, prekaljeni Jaka Blažič, Zoran Dragić, mlađi brat Gorana Dragića, Edo Murić. Taj orkestar uštimao je izbornik Aleksander Sekulić. No, imaju i oni problema s ozljedama. Nema iskusnog Karmena Prepeliča i Vlatka Čančara.

No, da ne ispadne da se bojimo Slovenaca, ima i Hrvatska adute za srušiti europskog prvaka. A naša tri najbolja igrača konačno će prvi put zaigrati zajedno. I to smo dočekali. Bojan Bogdanović godinama je vođa i lider naše reprezentacije te uvijek na raspolaganju, Ivica Zubac posljednji put je nastupio prije četiri godine u kvalifikacijama za SP, a kada je on tu bio, nije bilo Hezonje. Pet godina izbjegavao je reprezentaciju dok se nije vratio prošle godine. Ubitačni trojac s kojim možemo pucati na najviše stvari, pa zašto ne i na medalju na Eurobasketu? Tada bi na raspolaganju mogli imati Darija Šarića, Luku Šamanića, možda i Krunu Simona. Kvaliteta kakvoj bi pozavidjeli brojne svjetske velesile.

Oni su kralježnica naše reprezentacije, u napadu i u obrani. Bojan Bogdanović je lider na terenu i primjer kako se bori za reprezentaciju, no nažalost, pitanje je hoće li ikada ispuniti životnu želju, a to je medalja s reprezentacijom. Prije devet godina bio je najbliže tome. Na Eurobasketu u Sloveniji izgubili smo od Španjolske u susretu za treće mjesto, a Babo je bio najboljoj petorci prvenstva. Europa ga je tada upoznala, a tri godine kasnije i svijet. Dovukao nas je do četvrtfinala na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru gdje je bio najbolji strijelac prvenstva.

Prije godinu dana pognute je glave napustio Spaladium Arenu, po tko zna koji put u dresu reprezentacije. Izgubili smo od Njemačke i ostali bez Tokija, možda njegovih posljednjih Igara, a SP sljedeće godine moglo bi biti posljednje veliko natjecanje na kojem će predstavljati Hrvatsku. I upravo zbog toga je posebno motiviran, prvo za Slovence i Fince, a onda i za rujanski Eurobasket da pokaže svoju klasu i konačno pospremi reprezentativnu medalju u vitrine.

Zubac nam donosi čvrstinu i dominaciju pod košem, a Hezonja novi val kreacije i eksplozivnosti. Sa zakucavanjima i prodorima oduševljavao je navijače Uniksa iz Kazanja gdje je bio najbolji igrač. Veliku kvalitetu pod koševima donose nam i bivši NBA igrači Ante Žižić i Dragan Bender, tu su i mladi lavovi željni dokazivanja, Mateo Drežnjak, Roko Prkačin, Lovro Gnjidić...

Spektakl u Stožicama je zajamčen. Jako dugo nije bila ovakva euforija oko jedne utakmice košarkaške reprezentacije koja je rasprodala dvoranu u svega dva sata. NBA zvijezde, klase i talenti koji će tek zasjati. Bolja pozivnica ne postoji.

Hrvatska će imati oko 500 navijača koji su ulaznice razgrabili u 30 sekundi. Za one koji nisu bili sretne ruke, prijenos će biti na SportKlubu. Idemo, Hrvatska!

Popis Hrvatske: Toni Perković, Goran Filipović, Roko Prkačin, Mario Hezonja, Lovro Gnjidić, Tomislav Zubčić, Dragan Bender, Mateo Drežnjak, Roko Rogić, Ivica Zubac, Ante Toni Žižić, Bojan Bogdanović.

Popis Slovenije: Jaka Blažič, Luka Dončić, Goran Dragić, Zoran Dragić, Mike Tobey, Žiga Dimec, Luka Rupnik, Jurij Macura, Aleksej Nikolić, Jakob Čebašek, Gregor Hrovat.

Najčitaniji članci