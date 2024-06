Udruga realovaca u Hrvatskoj: 'I Luka Modrić je naš član, a svi nas obožavaju zbog Hrvatske!'

Campeones, campeones, ole, ole, ole! Pjevali su to iz petnih žila navijači iz udruge Real Madrid Hrvatska nakon što su zapalili 15 baklji na Stubama biskupa Duha kraj Tkalčićeve ulice u središtu Zagreba povodom 15. Realova naslova europskog prvaka. Real je u finalu Lige prvaka pobijedio Borussiju Dortmund 2-0 na Wembleyu.

Četvorica članova udruge RM Hrvatska otputovala su na Wembley kako bi uživo pratila finale Lige prvaka, a dio ostalih članova udruge uputio se u Tkalčićevu ulicu, gdje su zajedno pratili finale. Na kraju utakmice su osmjesi bili na licima navijača, ali nije tako bilo cijele večeri.

Iako je atmosfera bila sjajna uoči, pa i za vrijeme utakmice, napetosti finala najveće utakmice u klupskom nogometu nisu mogli odoljeti ni navijači Reala, koji su se već naviknuli na ove utakmice, s obzirom na to kako je Real osvojio šestu europsku titulu u posljednjih deset godina.

- Polako, pričekajmo... - oprezno su nam poručili članovi udruge kada smo ih pitali je li Real uvjerljivi favorit uoči utakmice protiv Borussije, koja je završila tek na petom mjestu njemačkog prvenstva.

Početak utakmice bio je dramatičan za realovce u Zagrebu. Karim Adeyemi propustio je dvije velike prilike za 'žuto-crne' u prvom poluvremenu.

- Neka netko 'uhvati' ovog brzog - čuli su se komentari.

Unatoč skromnoj igri Reala, članovi udruge skupili su se tijekom poluvremena kako bi obilježili druženje zajedničkom fotografijom.

Napetost je u kafiću rasla tijekom drugog poluvremena, ali Dani Carvajal izazvao je erupciju oduševljenja golom u 74. minuti. A Vinicius Junior stavio je točku na "i" golom u 83. minuti, nakon čega je fešta u Tkalčičevoj počela. Ovacije je dobio i Luka Modrić, koji je ušao u igru u 85. minuti.

- Luka, Luka, Luka, ole, ole, ole! - skandirali su Realovi navijači u Zagrebu.

Nakon utakmice neki članovi udruge odjenuli su posebne majice s natpisom 'Campeones 15', koje sama udruga planira dati u proizvodnju kako bi obilježila novi europski podvig.

Španjolac i Englez gledali Real u Zagrebu

Utakmicu Reala u Zagrebu nisu pratili samo Hrvati. Prišao nam je jedan Belgijac, koji nam je poručio kako ne navija ni za jedan klub, ali kako uživa u zajedničkom gledanju.

Upoznali smo i Španjolca, rođenog u Madridu, koji je bio oduševljen kada je saznao da u Zagrebu postoji udruga navijača posvećena Realu.

- Ja sam Gonzalo iz Madrida, živim tri godine u Hrvatskoj, a u Zagrebu dvije godine. Ovdje radim, a rodio sam se i odrastao u Madridu, ali ne navijam cijeli život za Real! Dok sam bio klinac, podržavao sam Real Sociedad, to je klub mojih roditelja. A s osam godina sam postao navijač Reala, nema većeg kluba - poručio nam je pa otkrio koji su njegovi dojmovi života u Hrvatskoj:

- Što mislim o Hrvatskoj? Podsjeća me na puno načina na Španjolsku. Ovo je zemlja u kojoj se ljudi vole zabavljati, popiti, izaći van. Vrijeme je odlično, kao i u Španjolskoj, ovdje se osjećam kao kod kuće. Vidim da je nogomet jako važan Hrvatima. Mnogima je to glavna stvar, ljudi se probude i čitaju vijesti o najdražem klubu. Pratim i vašu ligu, gledao sam nekoliko utakmica Dinama ove godine, nemojte me ubiti, ali volio bih da bude neka promjena u ligi. Ne mora Hajduk osvojiti, može i Rijeka, ali je samo Dinamo, Dinamo i Dinamo... Tko će pobijediti na Euru, Hrvatska ili Španjolska? Ne znam, čovječe, igramo na svakom europskom prvenstvu! Prošli je put bila odlična utakmica, kao i svaki put kad igraju Španjolci i Hrvati. Hrvatska sada ima bolju momčad, vi imate ljude koji znaju kako pobijediti.

S Gonzalom je utakmicu gledao prijatelj Matthew iz Norwicha, a on je dobacio

- Hrvatska ima najbolji vezni red na Europskom prvenstvu. Modrić, Kovačić i Brozović... Ne možete imati bolji vezni red od toga - poručio je Englez, a prijatelj iz Madrida ga je pitao:

- A Declan Rice, Jude Bellingham?

- Oni imaju problem! Gareth Southgate ne zna pobjeđivati - zaključio je Matthew.

'Hrvati su omiljeni među navijačima Reala'

Udruga Realovih navijača u Hrvatskoj ima više od 450 aktivnih članova. Oni plaćaju godišnje članstvo i time ostvaruju brojne pogodnosti. Primjerice, preko udruge mogu nabaviti ulaznice za Realove utakmice po standardnoj cijeni, što je u današnje doba preprodavanja ulaznica korisno.

Članovi udruge išli su na brojne utakmice Reala, kako ove sezone, tako i prijašnjih. Bilo ih je na Allianz Areni u polufinalu Lige prvaka, ranije na Santiago Bernabeuu gdje su gledali El Clasico protiv Barcelone, kao i utakmicu četvrtfinala s Manchester Cityjem. Sa sobom uvijek nose obilježja Hrvatske, bili to šalovi, dresovi ili majice.

- Mi imamo nekoliko zastava s obilježjima naše udruge i Hrvatske i nosimo ih na utakmice. Proputovale su pola Europe, a prepoznatljive kockice su omiljene među brojnim španjolskim, ali i svjetskim madridistama - objasnili su.

Neki članovi udruge išli su i na posljednju utakmicu La Lige prošle nedjelje, očekujući kako bi to mogla biti posljednja utakmica Luke Modrića.

- Srećom, nije! - poručili su.

I Luka Modrić je član udruge

Čak je i Luka Modrić član udruge Real Madrid Hrvatska. Prošlo su mu ljeto braća Ivan i Ante Anić uručili člansku iskaznicu tijekom ljetovanja u Zadru.

- Luka već dugo zna za nas. Bio je jako sretan što je postao član, a svakako ćemo mu ponovno uručiti počasnu iskaznicu i za iduću sezonu. Ove je sezone uživao u brojnim blagodatima naše udruge, ali sada mu moramo produžiti članstvo kako bi se i dalje po Madridu hvalio da je naš član, haha! - šaljivo su nam rekli iz RM Hrvatska.

Navijači Reala, pogotovo oni u Hrvatskoj, tako će po lijepome pamtiti prvi vikend u lipnju. "Kraljevski klub" osvojio je 15. naslov prvaka Europe, Luka Modrić ostat će u Realu nakon što je to potvrdio i Florentino Perez, a dan nakon velike pobjede u finalu, čini se kako je napokon završila i "saga Mbappe" i kako će Kylian od sljedeće sezone biti igrač Reala.