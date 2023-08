Uefa i 24sata izabrali: Erling Haaland je nogometaš godine!

Najbolji svjetski napadač Erling Haaland (23) dobio je novo priznanje. Fantastični Norvežanin je od danas i službeno najbolji nogometaš godine po izboru Uefe i medija. Hrvatsku su na ceremoniji u Monte Carlu predstavljala 24sata kao jedini hrvatski predstavnik u Kneževini.

Haaland je u Grimaldi Forumu pobijedio konkurenciju i veliko priznanje osvojio ispred Lionela Messija i Kevina De Bruynea koji su sudjelovali u samoj završnici finala za najboljeg europskog igrača.

- Osjećam se sjajno. Osvojio sam trostruku krunu s 22 godine. Živim svoj san, to mi je ujedno bio san dok sam bio mlad. To je nešto posebno i vrlo sam sretan. Također, daje mi motivaciju raditi još više i pokušati postići još nešto, da osvojim još trofeja. Jako sam sretan - rekao je Haaland kada je primio nagradu pa dodao razmišljanja o ovoj sezoni:

- Napravit ću najbolje što mogu. Ovo mi je velika motivacija i način da držim glavu čistom. Svi će još više gledati mene i moju momčad pa moramo biti još spremniji. Sve to mi je motivacija i spreman sam boriti se i imati još jednu odličnu sezonu.

Koga se više bojiš Pepa Guardiole ili svojeg oca Alfieja Haalanda?

- Nekad Pepa, nekad zna biti malo zastrašujuć... Ali i otac isto. Volim kada Pep viče na mene jer pokušava doći do nekog dijela mojeg mozga. Sviđa mi se to i ne žalim se. Otac i ja se jako puno svađamo, raspravljamo... Sve to vodi u pravom smjeru.

Napadač Manchester Cityja je prošle godine imao sezonu iz snova i srušio je brojne rekorde. U Premier ligi je zabio 36 golova u 35 ligaških utakmica, srušivši prethodni rekord od 34 pogotka u jednoj sezoni kojeg su dijelili Andy Cole i Alan Shearer i koji je stajao gotovo tri desetljeća.

Nevjerojatnu statistiku dodatno je podebljao ukupan učinak. Norvežanin je u 51 nastupu zabio 52 gola. Postigao je nevjerojatna četiri hat-tricka u Premier ligi, uz još jedan u FA kupu i pet golova u Ligi prvaka protiv RB Leipziga. Također, odigrao je i šest utakmica za Norvešku u kojima je postigao četiri gola.

S Manchester Cityjem je pokorio nogometni svijet osvojivši trostruku krunu. Podigao je trofej Premier lige, Lige prvaka i engleskog FA kupa pa u svojoj prvoj sezoni u redovima 'građana' osvojio sve što se osvojiti može. A tek su mu 23 godine i cijela karijera je pred njime...

Treba nadodati i postignuće van nogometnih terena, još jedan rekord koji je srušio. A to je da je Nikeu, gigantu sportske opreme, obećao vjernost narednih 10 godina u sponzorskom ugovoru teškom 223 milijuna eura. To je uvjerljivo najveći takav ugovor općenito u nogometu.

Inače, u izboru za Uefina nogometaša godine sudjelovao je urednik 24sata Elvir Islamović te kao jedini hrvatski predstavnik u Kneževini ponosno zastupao Hrvatsku.

