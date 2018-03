Uefa ističe Mandžin gol, a kod Cityja nisu presretni ždrijebom

Uefa je potvrdila datume odigravanja susreta četvrtfinala Lige prvaka: 3. i 11. travnja igrat će Sevilla i Bayern te Juventus i Real Madrid, a 4. i 10. travnja na rasporedu su okršaji Barcelone i Rome te Liverpoola i Manchester Cityja.

Gostovanje njemačkog prvaka kod Seville prokomentirao je vratar Bayerna Sven Ulreich koji je za stranicu Uefe rekao:

- Nismo slavili što smo ih izvukli, ali ovo je dvoboj u kojem očekujem prolaz. Na Sevillu se ipak gleda kao na slabijeg protivnika kojeg možete dobiti u ždrijebu.

Sportski direktor Bayerna Hasan Salihamidžić također je imao razloga za zadovoljstvo, ali je u najavi dvoboja ipak bio oprezniji:

- Moj punac i punica žive u Sevilli pa se jako veselim ovom dvoboju. Bit će zanimljivo, ne igramo protiv lakog protivnika, morate imati kvalitetu za izbaciti Manchester United.

Zadovoljan je bio i Franck Ribery koji je oduševljenje ždrijebom, odnosno odlaskom u Španjolsku, podijelio na svom Twitter profilu:

We're going to Spain... ⚽🇪🇸 will be my first games against @SevillaFC! We will be ready 😉👌🏼#QuarterFinals #MiaSanMia #PackMas #UCL @championsleague