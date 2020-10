Ista \u0107e situacija biti s Dinamom u skupini Europske lige, pro\u0111e li Floru, dok bi na Rujevicu, u slu\u010daju prolaska Rijeke, europskim utakmicama moglo prisustovati maksimalno 2483 ljudi.

Uefa rekla 'da': Repriza finala SP-a u Zagrebu pred navijačima

Krovna europska nogometna organizacija dozvolila je povratak 30 posto kapaciteta za navijače počevši od grupne faze eurokupova i Lige nacija pa će ostatak jeseni biti bučniji na tribinama

<p>Nakon uspješnog pilot projekta povratka navijača za utakmicu superkupa između Bayerna i Seville u Budimpešti, <strong>Uefa</strong> je istu stvar omogućila i za sva svoja natjecanja ove jeseni. Dakako, uz pristanak nacionalnih civilnih vlasti.</p><p>Dakle, grupna faza Lige prvaka i Europske lige, ali i nastavak Lige nacija moći će se igrati uz prisustvo gledatelja! I to, kako je bio slučaj i u glavnom gradu Budimpešte, 30 posto kapaciteta. I to samo za domaće navijače. Gostujućima dolazak nije dozvoljen.</p><p>To znači da će već 11. listopada u utakmici <strong>Hrvatske</strong> i Švedske u Maksimiru, a onda i protiv Francuske 14. listopada, hrvatski navijači moći na Dinamov stadion.</p><p>HNS je očekivao da navijača neće biti pa je utakmice stavio na Maksimir, čija istočna i južna tribina zbog potresa <strong>nisu u upotrebi</strong>. A sad će gledatelja ipak biti pa će to značiti i smanjeni kapacitet.</p><p>Konkretno, na sjevernu tribinu trebalo bi smjeti ući 2820 ljudi, a na zapadnu 3665. Dakle, maksimalno 6485 navijača. A izgubila je potencijalnih 2854 ljudi na istočnoj te 1179 ljudi na južnoj tribini, još 4033 navijača.</p><p>Naš će savez detalje o prodaji ulaznica objaviti naknadno.</p><p>Ista će situacija biti s Dinamom u skupini Europske lige, prođe li Floru, dok bi na Rujevicu, u slučaju prolaska Rijeke, europskim utakmicama moglo prisustovati maksimalno 2483 ljudi.</p><p>Poljudska utakmica protiv Portugala 17. studenoga, pak, mogla bi biti pred znatno većim brojem ljudi nego na Maksimiru, njih 10.259, koliko iznosi 30 posto ukupnog kapaciteta.</p>