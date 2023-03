Uefa vraća navijačima 'redsa' četiri milijuna eura zbog kaosa uoči finala Lige prvaka 2022.

Utakmica finala Lige prvaka prošle godine, u kojoj je Real Madrid slavio 1-0 protiv Liverpoola, kasnila je čak 38 minuta zbog nereda ispred Parka Prinčeva u Parizu.

Navijači engleskog kluba prvotno su optuženi od strane Uefe i francuskih vlasti zbog izazivanja nereda koje je dovelo do ispaljivanja suzavca među 'rulju', no Uefa je sada priznala svoju pogrešku i najavila kompenzaciju svim navijačima Liverpoola koji su svojih 19,618 ulaznica kupili po cijeni od 67 do do 650 eura, koliko je koštala najskuplja. Krovna europska nogometna kuća tako će isplatiti navijačima 'redsa' ukupno četiri milijuna eura.

Također, pravo na povrat novca imat će i navijači Real Madrida koji nisu mogli ući na stadion prije prvobitno zakazanog početka utakmice i koji uopće nisu ušli na stadion.

Francuska policija okrivljena je da nije bila dovoljno proaktivna kada su lokalci, koji su ušli na stadion i pokušali preskočiti zaštitnu ogradu, napali navijače i da se pretjerano oslanjala na upotrebu suzavca protiv nedužnih navijača.

Uefa kao organizator događaja snosi primarnu odgovornost, ali neki članovi njezine komisije nisu se složili s tim zaključkom. U izvješću se, naime, navodi da policija i Francuski nogometni savez snose odgovornost zbog svoje uloge u osiguravanju javne sigurnosti, a nedostajao je i plan B za nepredviđene situacije.

Također, Uefina komisija je odbacila pokušaje francuskih vlasti da okrive navijače bez ulaznica i ustvrdila da kasni dolazak navijača nije razlog nereda jer su problemi bili očiti oko tri sata prije početka utakmice.

