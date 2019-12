Uf, bit će vatreno u Arsenalu! Nepoželjni Arteta novi trener

Ljungbergova kratka era u Arsenalu stigla je kraju. Topnici su objavili novog trenera, a riječ je o bivšem igraču Mikelu Arteti.

Španjolca već danas čeka prvi trening s momčadi, a u subotu vatreni susret protiv Evertona na Goodison Parku. Obje momčadi nalaze se u tranziciji i promijenili su trenere i bit će zanimljivo vidjeti kako će ući u novo klupsko razdoblje s novima trenerima. Everton je preuzeo Carlo Ancelotti, odnosno barem bi trebao uskoro.

BREAKING: Arsenal confirm Mikel Arteta as their new Head Coach having joined from Manchester City