'UFC borkinja je zvijer. Pa ona mi je slomila nekoliko kostiju!'

Američka glumica Halle Berry osjetila je kako je to kada te udari jedna od najboljih borkinja u UFC-u Valentina Ševčenko. Njih dvije zajedno su glumile u filmu 'Bruised' u kojem Halle Berry tumači glavnu ulogu MMA borkinje koja se pokušava vratiti na vrh, a Ševčenko joj je glavna protivnica.

Američka glumica mjesecima se pripremala za tu ulogu, ali jednostavno se ne možete spremiti na udarce Valentine Ševčenko koja je prije dvije godine osvojila UFC titulu u muha kategoriji i od tada ju ne ispušta iz ruku.

Foto: Thomas Shea/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Berry trenutačno radi na promociji filma, a opisala je i kakav je osjećaj kada vas u glavu udari UFC prvakinja.

- Radi se o osramoćenoj MMA borkinji koja se bliži kraju karijere i pokušava da vrati sina kojeg je ostavila kad je bio vrlo mlad. Borila sam se s pravom šampionkom Valentinom Ševčenko. I znate što? Morala me za stvarno udariti, a ja sam to morala trpjeti. Slomila mi je nekoliko kostiju. Ona je zvijer, ali nisam mogla poželjeti bolju učiteljicu i bolju partnericu u borbi i na snimanju. Zbog nje mi je sve postalo toliko stvarno, povremeno sam imala osjećaj da se zaista borim. Imale smo i pravog MMA suca, a on je rekao kako je mislio da gleda pravu borbu jer je ona unijela toliko snage i autentičnosti u naše scene - ispričala je Berry.

Ševčenko (32) je do sada u karijeri odradila 22 meča, a ima 19 pobjeda i tri poraza. UFC-u se pridružila još 2015. godine i u kratkom vremenu postala jedna od boljih na svijetu.