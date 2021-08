UFC legenda BJ Penn otkrio je kako je prošle godine zamalo poginuo dok je bio u jednom aquaparku.

Penn (42) je na svom Instagram profilu otkrio kako je bio u bazenu s umjetnim valovima, a jedan val odnio ga je u mračnu prostoriju gdje se nalazio motor koji pokreće valove.

- Mislio sam da ću umrijeti prošle godine kad sam bio usisan u motornu sobu od bazena. Cijelo vrijeme sam pomišljao: Ne smiješ umrijeti zbog djece! - započeo je Penn pa objasnio kako je došlo do toga:

- Nekih sat vremena sam surfao i potom je red postajao sve duži. Sjedio sam pokraj vlasnika bazena na mjestu iz kojeg izlaze valovi. Prvi val kojeg bazen izbaci je upozorenje da se svi pripreme za sljedeći val, a kad se taj val vratio nazad, on me usisao jer sam bio preblizu zida. Osjećao sam kao da me usisala neka cijev i tad sam se jako uplašio. Završio sam u prostoriji koja se puni vodom dok ne izbaci sljedeći val, mislio sam da ću se utopiti.

- Osjećao sam se kao da sam u 'Slagalici strave' ili pak 'Putu bez povratka'. Soba bi se napunila vodom i ja bih zadržao dah dok voda ne izađe. Valovi su me bacali od zidove i zbog toga sam zaradio neke ozljede. Dobio sam infekciju sinusa, nekoliko fraktura kostiju glave i lica. Zbog toga sam tri tjedna bio na antibioticima - rekao je Penn pa zaključio:

- Možda bi se mnogi uspaničili i odustali, ali izdržao sam zbog djece i preživio sam, je*ote! Neću reći o kojem se aquaparku radi jer nisam tip koji se dođe u vašu kuću igrati, ozlijedi se pa vas tuži. Hvala vam svima koji ste mi pomogli da se izvučem! Možda sam prvi tip ikad kojeg je usisalo u motornu sobu, no ovo vam je savjet za sve životne probleme: Budite mirni! Da se nisam borio s opasnim tipovima cijeli život možda bih se uspaničio, ali ovako mi je ovo bio samo još jedan dan u uredu...