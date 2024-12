UFC-ova zvijezda: 'Soldić je životinja, najbolji je trening partner kojeg sam imao...'

Američki velteraš i bivši privremeni prvak UFC-a, Colby Covington (36 godina, 17-4), priprema se za okršaj s nokauterom Joaquinom Buckleyjem, a u svoj je kamp doveo Roberta Soldića (20-4-1 NC).

POGLEDAJTE VIDEO: Razgovor s Robertom Soldićem

Pokretanje videa... 15:57 Roberto Soldić | Video: KanalRi

- Doveo sam sjajnog borca, Roberta Soldića. On je najbolji trening partner kojeg sam ikad imao. Fizički je životinja. Roberto izvlači ono najbolje iz mene i daleko je bolja verzija Buckleyja. Soldić bi ga doslovno nokautirao za nekoliko sekundi - nahvalio je Covington hrvatskog MMA borca uoči meča s Buckleyjem.

Soldić je u kolovozu 2022. potpisao za azijsku organizaciju ONE, ali u njoj nije zadovoljan. Odradio je samo dva meča. Ima jedan no contest i jedan poraz. U kavezu nije bio od svibnja 2023., kad ga je tehničkim nokautom u drugoj rundi pobijedio Šveđanin Zebaztian Kadestam.

ONE je u zadnje vrijeme u velikim financijskim problemima i mnogi nagađaju da je baš to razlog što Soldić ne dobiva ponude za mečeve u spomenutoj organizaciji. Ugovor s ONE-om je ekskluzivan i Soldić će ga morati odraditi ili pokušati raskinuti pa otići u neku drugu promociju. Prije potpisa za ONE bio je dio poljskog KSW-a, koji ga je pokušao zadržati, a tih dana zvao ga je i UFC.

Soldić je zadnji koji je pobijedio Južnoafrikanca Dricusa du Plessisa (30, 22-2), koji je danas prvak UFC-a u srednjoj kategoriji (-84 kg). Soldić ga je pobijedio u listopadu 2018. pod okriljem KSW-a nokautom u trećoj rundi. Bio je to revanš, budući da je Du Plessis pobijedio Soldića tehničkim nokautom u drugoj rundi u travnju 2018.