UFC-ovac Strickland prozvao je Navy SEAL-ovce! Kakva greška. Jedan ga je uništio odgovorom

Sean Strickland, bivši UFC prvak u srednjoj kategoriji, iz nekog razloga prozvao je Navy SEAL-ovce, specijalnu postrojbu američke ratne mornarice i jednu od najelitnijih postrojbi svijeta.

Amerikanac je na snimci rekao kako misli da niti jedan je*eni SEAL-ovac ne bi mogao preživjeti tjedan dana treninga s njim.

- Mislite da ste opaki? Evo vam tjedan dana sa mnom. Slomit ću vas - rekao je Strickland.

No odgovor koji je dobio upravo od SEAL-ovca sad se širi društvenim mrežama. Kako da to plastično objasnimo, čovjek ga je rastavio na proste faktore.

Evo i odgovora.

- OK, Sean, jasno nam je. Opak si tip. Ali pazi ovo, tipovi s kojima se ti boriš zarađuju milijune i žive dalje. Moji kolege umiru svake godine. Možeš li uopće zamisliti što je to? Mi smo već dokazali da možemo primiti batine, ali da nas to neće slomiti. Želiš trenirati s nama? E to bi ti završilo karijeru. Pričaš da ljudima u kavezu uzimaš dušu? E pa ja i moji dečki smo zapravo uzeli već dosta duša. Doslovno. Znaš o čemu pričam? Tvoj trening je brutalan, razumijemo to, ali tvoj trening ne ubija ljude, a to je svijet u kojem mi živimo. Najbolji savjet koji imam za tebe je da ostaneš u oktogonu i da se i dalje boriš, a mi SEAL-ovci ćemo se i dalje boriti za tvoju slobodu - odgovorio mu je SEAL-ovac.

Jedna od najelitnijih postrojbi svijeta

Navy SEAL-ovci su glavne specijalne postrojbe američke ratne mornarice. Pogrešno je nazivati ih 'tuljani' (seal, tuljan), jer SEAL je kratica (sea, air and land) za postrojbe koje djeluju na moru, u zraku i na kopnu.

Foto: Profimedia

Članovi za SEAL program regrutiraju se iz visoko tajnog CIA-inog odjela, a suvremeni Navy SEAL-ovci imaju korijene još od Drugog svjetskog rata.

U Bosni i Hercegovini hvatali ratne zločince

Sudjelovali su u misijama diljem svijeta pa i u Bosni i Hercegovini gdje su bili jedni od zaslužnijih za hvatanje Radislava Krstića, generala Republike Srpske odgovornog za genocid u Srebrenici 1995. godine.

SEAL-ovci su 2011. godine ubili Osamu bin Ladena u operaciji koja je trajala 38 minuta. Ubačeni su u Pakistan posebno napravljenim i jedinstvenim helikopterima u timu od 24 ljudi i jednim belgijskim ovčarom. Svi su preživjeli misiju, ali jedan od helikoptera se zbog lošeg vremena srušio pa su ga raznijeli eksplozivom kako nitko ne bi saznao kako su ga napravili.

Foto: Defense Ministry

Više od 90 posto njih ne prođe obuku

Obuka za SEAL-ovce jedna je od najtežih u svijetu i preko 90 posto njih ne uspije završiti trening i postati dio elitne postrojbe.

Trening Navy SEAL-ovaca sastoji se od pripremne škole od 8 tjedana, osnovnog podvodnog demoliranja koje traje 24 tjedna, padobranske škole (3 tjedna) i kvalifikacijskog treninga koji traje 26 tjedana.

Svaki koji uopće pristupi obuci mora biti tjelesno spreman i psihički i mentalno oštar. Da bi uopće dobio šansu kandidat mora proći poseban test u kojem mora:

- preplivati 50 metara prsno

- napraviti 50-90 sklekova u 2 minute

- barem 50 trbušnjaka u 2 minute

- pretrčati 2,5 kilometra u 10 minuta

Foto: Profimedia

Posebni testovi

Isto tako, moraju proći i testove o verbalnom izražavanju, aritmetičkom zaključivanju, mehaničkom razumijevanju, trgovačkim informacijama, informacijama o motornim vozilima, elektronici, matematici, općenitoj znanosti, sastavljanju objekata...

Polaznici moraju biti stari od 17 do 30 godina, moraju imati savršen vid, a prolaze i kompjuterizirani test otpornosti specijalnih operacija dizajniran da procjeni mentalnu snagu SEAL kandidata.

Ispit uključuje više odlomaka napravljenih za procjenjivanje sposobnosti u tri područja, strategija performansi, psihološka stabilnost i ličnosti osobine.