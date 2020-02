UFC prvakinja iz Kine putovala do SAD-a 3 tjedna zbog korone

Zvala sam svoju majku kojoj sam rekla da sam uzrujana. Ona mi je odgovorila da se mnogo ljudi u Kini bori s virusom i da ja nisam ta koja bi se trebala žaliti samo zato što sam morala malo putovati. Ti liječnici i medicinske sestre nisu imali vremena spavati i da bih trebala pokazati malo zahvalnosti i prijeći preko ovih nekih poteškoća. Majčine riječi su mi dale mnogo samopouzdanja, rekla je Kineskinja Weili Zhang (30) koje je zbog korona virusa imala problema s putovanjem do SAD-a, ali i pripremama za obranu titule u slamka kategoriji.

Po dolasku u UFC Kineskinja je imala ekspresni uzlet. U oktogon je stigla sa 15 pobjeda iz 16 borbi u karijeri, a u organizaciji Dane Whitea redom je pobjeđivala Taylor, Aguilar i Torres da bi krajem kolovoza prošle godine slomila i Jessicu Andrade te osvojila pojas. A sad ju čeka borba protiv Poljakinje koja se vraća po ono što joj je oduzela Rose Namajaunas.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

A mogla bi Joanna imati i svojevrsnu prednost jer je zbog korona virusa koji se počeo širiti iz Kine njezina protivnica imala velike probleme prošla tri tjedna.

- Imala sam 3. veljače sastanak u Pekingu u Veleposlanstvu SAD-a oko vize. Ali rano ujutro 1. veljače sam saznala da su letovi između Kine i SAD-a suspendirani. Dobila sam poruku od svog menadžera koji mi je rekao da se moram maknuti iz Kine istog trenutka. Počela sam se pakirati, uzela sam sve što mi treba i krenula prema aerodromu već u podne. Bila je to ludnica. U tom trenutku sam shvatila da moram napustiti zemlju - objasnila je Kineskinja i dodala:

- Mislila sam da sanjam. Nisam znala gdje bih opće mogla trenirati, gdje ću ostati. Ali kada su riješeni ti detalji, osjećala sam se malo lakše. Čitavo iskustvo je bilo grozno, kao da sam izbjeglica.

Foto: CHRIS YOUNG/Press Association/PIXSELL

Prvo je išla na Tajland, a onda je ubrzo morala za Abu Dhabi. Narušilo je to završetak njezinog trening kampa, ali i svojevrsni mir u pripremama za obranu naslova.

- I to je došlo preko noći. Rekli su mi samo da se moram maknuti i od tamo. I to me rastužilo. Ali shvaćam da se UFC morao pripremiti i morao je imati plan što učiniti. Nakon samo tjedan dana na Tajlandu, otišla sam u Abu Dhabi. Bila sam jako, jako tužna jer nisam znala ništa o toj lokaciju. Bila sam uzrujana i u velikom stresu - zaključila je Weili.

No, pomogla joj je majka koja ju je smirila, a Kineskinja se sad nalazi u SAD-u gdje su u tijeku posljednje pripreme prije UFC-a 248 koji je na rasporedu 7. ožujka, a u naslovnoj borbi se za titulu srednje kategorije bore Israel Adesanya i Yoel Romero.