UFC spaja dvije bombe: Pa ovo će biti najseksi meč u povijesti

Paige Vanzant (24) protiv Rachael Ostovich (27).

Znaju u UFC-u jako dobro što rade. Ne postoji nekakav poseban razlog zašto bi spajali Vanzant i Ostovich, borkinje koje nisu baš puno toga pokazale u oktogonu, ali jesu van njega, osim što obje izgledaju jako dobro i što će njihova borba imati epitet 'seksi'.

VanZant se nije borila od siječnja i poraza od Jessice Rose-Clark u meču u kojem je slomila ruku. Ima sedam pobjeda i četiri poraza, ali i gotovo dva milijuna pratitelja na Instagramu. Dio popularnosti može zahvaliti i nastup u američkoj verziji 'Plesa sa zvijezdama', koji je odradila kad je uzela malu pauzu od UFC-a.

Ali kaže da ne može bez borbi, vratila se u UFC i uskoro će opet u oktogon. Nedavno je objavila knjigu 'Rise: Surviving the Fight of My Life', u kojoj je otkrila kako kako su je u srednjoj školi silovali te kako joj je MMA spasio život.

- Napili su me, pokušala sam se obraniti, ali kao da sam bila zacementirana za tlo. Bila sam svjesna, ali tijelo mi je bilo mrtvo. Znala sam što se događa, ali ništa nisam mogla učiniti, nisam im se mogla oduprijeti. Imala sam 14 godina, a to su bili moji vršnjaci. Kasnije su me psihički zlostavljali, govorili su da sam pristala na odnos. Znala sam piti velike količine tableta dok se ne bih onesvijestila. Nije mi bilo do života, ali onda sam počela trenirati MMA. To me spasilo - rekla je Paige.

Danas je uzor mnogim djevojkama u Americi koje počinju trenirati borilačke sportove.

U siječnju sljedeće godine borit će se protiv Rachael Ostovich s Havaja, djevojke koja je u kratko vrijeme iz Invicte stigla u UFC. Ima četiri pobjede i četiri poraza, a zbog atraktivnog izgleda mnogi misle da je manekenka.

- Moj prioritet su borbe. Ako se pojavi ponuda nakon karijere, u redu, razmislit ću, ali sad sam koncentrirana na treninge. Znam da me gledaju drugačije zbog izgleda, ali to mi čak i odgovara. Neka samo misle da sam bezopasna. Onda dođu u ring pa vide da i nije to baš tako - rekla je Rachael Ostovich.

UFC nije ništa službeno objavio o ovoj borbi, ali Vanzant i Ostovich trebale bi se boriti 18. siječnja sljedeće godine, saznaje MMA Junkie.