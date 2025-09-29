Obavijesti

PRVAK TUGUJE

Uginuo pas Lewisa Hamiltona: 'Najteža odluka u mom životu'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
2
Foto: Instagram

Uz niz dirljivih fotografija koje prikazuju njihove zajedničke trenutke, od Roscoeovih štenećih dana do posljednjih trenutaka, Hamilton je opisao tešku odluku koju je morao donijeti

Sedmerostruki svjetski prvak Formule 1, Lewis Hamilton (40), podijelio je sa svojim milijunima pratitelja tužnu vijest o gubitku svog voljenog psa Roscoea. Emotivnom objavom na Instagramu, koja je dirnula srca obožavatelja diljem svijeta, oprostio se od svog dugogodišnjeg suputnika i najboljeg prijatelja.

Foto: Instagram

Uz niz dirljivih fotografija koje prikazuju njihove zajedničke trenutke, od Roscoeovih štenećih dana do posljednjih trenutaka, Hamilton je opisao tešku odluku koju je morao donijeti.

- Nakon četiri dana na aparatima za održavanje života, boreći se svom snagom koju je imao, morao sam donijeti najtežu odluku u svom životu i oprostiti se od Roscoea. Uvesti Roscoea u svoj život bila je najbolja odluka koju sam ikad donio i zauvijek ću cijeniti uspomene koje smo stvorili zajedno. Nikad u životu nisam morao uspavati životinju i sada se osjećam duboko povezanim sa svima koji su na ovaj način prošli kroz gubitak voljenog ljubimca. Iako mi je bilo nevjerojatno teško, Roscoe je bio jedan od najdivnijih trenutaka u mojem životu - napisao je slomljeni Hamilton.

Hamilton je otkrio da je njegov vjerni prijatelj preminuo u njegovom naručju u nedjelju navečer, 28. rujna, opisujući to iskustvo kao "jedno od najbolnijih".

Foto: Instagram

Ovaj tragičan događaj dolazi u vrijeme velikih profesionalnih izazova za Hamiltona, koji se bori u svojoj prvoj, prilično teškoj sezoni s Ferrarijem. No, njegova odanost Roscoeu bila je iznad svega. Nedavno je otkazao sudjelovanje na Pirellijevom testiranju guma i propustio Tjedan mode u Milanu kako bi bio uz svog psa koji se borio s teškom upalom pluća i bio stavljen u induciranu komu. Ova objava potvrđuje koliko mu je Roscoe značio, stavljajući ljubav i odanost ispred svih profesionalnih obveza.

Obožavatelji su odmah preplavili objavu porukama podrške i sućuti, koji su mu izrazili i McLaren te Mercedes, za koje je ranije vozio u F1 karijeri.

