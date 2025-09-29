Uginuo pas Lewisa Hamiltona: 'Najteža odluka u mom životu'

Sedmerostruki svjetski prvak Formule 1, Lewis Hamilton (40), podijelio je sa svojim milijunima pratitelja tužnu vijest o gubitku svog voljenog psa Roscoea. Emotivnom objavom na Instagramu, koja je dirnula srca obožavatelja diljem svijeta, oprostio se od svog dugogodišnjeg suputnika i najboljeg prijatelja.

Foto: Instagram

Uz niz dirljivih fotografija koje prikazuju njihove zajedničke trenutke, od Roscoeovih štenećih dana do posljednjih trenutaka, Hamilton je opisao tešku odluku koju je morao donijeti.

- Nakon četiri dana na aparatima za održavanje života, boreći se svom snagom koju je imao, morao sam donijeti najtežu odluku u svom životu i oprostiti se od Roscoea. Uvesti Roscoea u svoj život bila je najbolja odluka koju sam ikad donio i zauvijek ću cijeniti uspomene koje smo stvorili zajedno. Nikad u životu nisam morao uspavati životinju i sada se osjećam duboko povezanim sa svima koji su na ovaj način prošli kroz gubitak voljenog ljubimca. Iako mi je bilo nevjerojatno teško, Roscoe je bio jedan od najdivnijih trenutaka u mojem životu - napisao je slomljeni Hamilton.

Hamilton je otkrio da je njegov vjerni prijatelj preminuo u njegovom naručju u nedjelju navečer, 28. rujna, opisujući to iskustvo kao "jedno od najbolnijih".

Foto: Instagram

Ovaj tragičan događaj dolazi u vrijeme velikih profesionalnih izazova za Hamiltona, koji se bori u svojoj prvoj, prilično teškoj sezoni s Ferrarijem. No, njegova odanost Roscoeu bila je iznad svega. Nedavno je otkazao sudjelovanje na Pirellijevom testiranju guma i propustio Tjedan mode u Milanu kako bi bio uz svog psa koji se borio s teškom upalom pluća i bio stavljen u induciranu komu. Ova objava potvrđuje koliko mu je Roscoe značio, stavljajući ljubav i odanost ispred svih profesionalnih obveza.

Obožavatelji su odmah preplavili objavu porukama podrške i sućuti, koji su mu izrazili i McLaren te Mercedes, za koje je ranije vozio u F1 karijeri.