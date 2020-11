'Ugodni' razgovori: Delije upale na teren usred utakmice Zvezde

Nogometaši Crvene zvezde su gubili od Zlatibora, a onda su ih šokirali 20-ak navijača koji su upali na teren. Vođa je razgovarao s trenerom Dejanom Stankovićem, a policija je sve nijemo promatrala

<p>Proteklih tjedana nismo navikli viđati navijače na stadionima, a ponajmanje na travnjaku. Ali jedan običan ponedjeljak u Beogradu promijenio je tu sliku.</p><p><strong>Crvena zvezda</strong> i <strong>Zlatibor</strong> igrali su šesnaestinu finala Kupa Srbije, gosti su neočekivano vodili 1-0 golom Vasilija Janjića, a onda je, u 50. minuti, utakmicu prekinuo - vođa Delija?!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tenk pred Marakanom</strong></p><p><strong>Vladimir Šavija</strong> prošetao se uz teren, uz još nekoliko Zvezdinih navijača, i došao do klupe domaćih kako bi obavio razgovor s trenerom <strong>Dejanom Stankovićem</strong>.</p><p>Osiguranja nije bilo nigdje, kao ni desetak minuta ranije, kad se 20-ak navijača koji tamo nisu smjeli biti šetalo po atletskoj stazi.</p><p>Razlog, čini se, nije bilo nezadovoljstvo igrom Zvezde, nego obilježavanje desete godišnjice smrti <strong>Branislava Zeljkovića Zelje</strong>, vođe navijanja na sjeveru Marakane.</p><p>I tako je, umjesto da se situacija ekspresno riješi, pokraj terena trajao sastanak između Delija, delegata i policije, a Šavija se potom vratio na sjevernu tribinu, gdje je stajao transparent: "10 godina je prošlo, četnici Sjever i dalje te vole", i zapalio baklju.</p><p><em>Video pogledajte <a href="https://twitter.com/SportBot11/status/1328406435718377472" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p><p>Tko zna što je u tim trenucima bilo u glavama igrača Zvezde koji su već u 56. minuti primili i drugi gol preko Uroša Miloradovića. No do kraja su se ipak uspjeli spasiti blamaže i u zadnjih 20 minuta zabili čak četiri gola (Mirko Ivanić, Aleksa Vukanović, Radovan Pankov, Andrija Radulović) pa prošli dalje.</p>