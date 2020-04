Ugradili mu alkotester u auto: 'Opet sam postao negativac...'

Prije tjedan dana svijet borilačkog sporta potresla je vijest da je prvak poluteške kategorije Jon Jones (32) uhićen jer je vozio pijan. Policija mu je u automobilu pronašla i pištolj. Problematični Jones je uhićen oko 1 sat iza ponoći nakon što je policija dobila prijavu da su se čuli pucnji iz pištolja. Najbliže policijsko vozilo naišlo je na Jonesov automobil, a slavni borac tvrdio je da nema veze s pucnjevima.

Možda i najbolji MMA borac svih vremena, već se susretao s policijom. Prije osam godina uhićen je nakon što je pod utjecajem opijata vozio skupocjeni Bentley Continental GT. Izašao je iz zatvora nekoliko sati kasnije nakon što je jamčevinu uplatila njegova majka. Proglašen je krivim, dobio je 1000 dolara kazne, vozačka mu je oduzeta na šest mjeseci, a u sve automobile postavljen mu je alkotester koji će mu onemogućiti upravljanje automobilom ako je pod utjecajem alkohola.

Danas sličan scenarij. Ponovno su mu postavili alkotester u automobil. Osim toga, dobio je četiri dana kućnog pritvora i godinu dana uvjetne kazne.

- Dok svi radimo na razumijevanju i suočavanju sa stresom i problemima u kojima se trenutno nalazi naš svijet, želim vam reći kako sam zaista razočaran što sam opet postao izvor negativnih naslova. Posebno u ovim teškim vremenima. Razočaran sam što sam iznevjerio ljude do kojim mi je najviše stalo, moju obitelj, prijatelje i fanove - započeo je prvak iz poluteške pa nastavio:

- Postigao sam dogovor o priznanju krivnje i prihvaćam puno odgovornost za svoje postupke. Znam da moram poraditi na sebi, a to uključuje i moj nezdravi odnos s alkoholom. Toliko sam vremena i energije uložio da poboljšam svoju zajednicu i neću dozvoliti da ovo ometa moj daljnji rad u zajednici i to u trenucima kada nam je on najpotrebniji. Cijenim podršku ljudi iz Albuquerquea i svih fanova diljem svijeta. Veselim se danima kada ću ovo ostaviti iza sebe. Hvala vam na konstantnoj ljubavi i podršci i molim vas, čuvajte se - poručio je Jones.