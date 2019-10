Uh, da me barem prigrle kao Rakitića! Želim među 'vatrene'

Zlatko Dalić 'snima' moguće stopere za kvalifikacijski susret sa Slovačkom u studenom nakon što su zbog kartona otpali Vida i Lovren.

Tako je promatrao preko vikenda Nikolu Katića, Dinu Perića i Milu Škorića, a u nedjelju je mogao promatrati i Duju Ćaleta-Cara. Naime, hrvatski stoper igrao je u francuskom prvenstvu sa svojim Marseilleom pobijedio 2-0 protiv Strasbourga. No, je li to dovoljno za zaborav odbijanja U-21 reprezentacije u svibnju?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

To je, naime, razlog zašto nije dobio niti minutu s Walesom i Tunisom, niti je pozvan na kasnije igrane utakmice u rujnu i listopadu. Kako je tada govorio, čelnici francuskog kluba su mu pojasnili da mu je bolje ne ići na Euro do 21 godine, a i sam je htio pripreme s klubom započeti bez ozljeda i što prije se nametnuti novome treneru.

- Krivo mi je što je tako ispalo, ali sam se nakon Slovačke i Azerbajdžana javio izborniku i još mu jednom objasnio situaciju oko Eura U-21. Odgovorio mi je kratko da ćemo se čuti. Još me nije nazvao, ali nadam se da hoće - rekao je Ćaleta-Car za Sportske novosti.

Ipak, Ćaleta-Car je i sam sada zadovoljan svojom formom koju pokazuje u Francuskoj.

- Zadnjih pet susreta igrao sam od početka, osjećam se jako dobro, dižem formu iz utakmice u utakmicu - siguran je Duje.

Foto: JEAN-PAUL PELISSIER

'Daj Bože da me vrate'

Nakon Ivana Rakitića, Ćaleta-Car bi mogao biti sljedeći povratnik.

- Daj Bože da je tako - rekao je Duje.

- Jedva čekam biti opet pozvan u reprezentaciju. Svaki puta se nadam da ću biti na popisu kad ga izbornik objavi - priznaje.

Nije mu bilo lako, tvrdi. Svemu su još pridonijeli mediji.

- Nije mi to bilo ugodno za psihu. Nisam igrao niti u Marseilleu, zaista mi je bio težak period. Onda kada su akcije reprezentacije, svi idu igrati za svoju zemlju, a ja ostajem. Nisam navikao na to, inače me se uvijek zvalo, još od mlađih uzrasta - priča Ćaleta-Car.

Napredak u klubu sada se vidi.U pobjedi nad Strasbourgom Ćaleta-Car je izgledao odlično, čitao protivnika, dobivao duele, čak i pucao na gol, ali je lopta pogodila stativu.

- Zadovoljan sam svojom igrom, šteta je što nisam zabio gol. Dugo sam se spremao, naporno trenirao i sada se sve poklopilo. Samo još čekam reprezentaciju...