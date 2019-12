'Uh, poludio sam, pa nije ovo seoska utrka, već Svjetski Kup'

Uh, poludio sam! Mislim, pa ovo je Svjetski kup, a ne nekakva seoska utrka, nisam mogao vjerovati što se dogodilo, poručio nam je poslije veleslaloma u Alta Badiji Filip Zubčić (26).

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Hrvatski skijaš imao je deveto mjesto iz prve vožnje, a prilikom druge je na ciljnoj ravnini izbjegao veliku tragediju. Naime, Zubčić je ulazio u cilj, a stazom u to vrijeme prešetavao jedan radnik. Filip je pri ulasku u cilj malo skrenuo sa zamišljene putanje...

- Baš sam razmišljao, nikada mi se nešto tako nije dogodilo u karijeri, stvarno ne znam što je taj čovjek uopće radio tamo, mislim pa on je hodao po ciljnoj ravnini - kaže Filip Zubčić, pa dodaje:

- Baš na tom dijelu staze skijaši najčešće gledaju u pod kako bi dostigli što veću brzinu, pa sam tako i ja, čovjeka sam uočio tek na kraju. Ne znam ni sam koliko sam brzo skijao u tom trenutku, rekao bih 70-80 km/h, ma sva sreća što ga nisam pokupio. Meni najvjerojatnije ne bi bilo ništa, ali tko zna kako bi on prošao.

Filip Zubčić je nastavio...

- Poslije utrke nisam uopće vidio tog čovjeka, nije bilo nikakve isprike, svatko je otišao svojim putem. Vidio sam tu situaciju ubrzo i na snimci, ma puno gore mi je sve to izgledalo na televiziji. Bio sam u velikoj brzini, prošao nekih 10-ak centimetara od njega. Nije to baš ugodna situacija. Zbog toga sam i počeo psovati...

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Vaš ulazak u cilj prilikom druge voženje nikome nije bilo ugodno gledati, kako su to podnijeli vaši prijatelji i obitelj?

- A mama se malo uzrujala, ostali su OK, haha.

Ipak, na koncu ste odbili ponoviti tu drugu vožnju...

- Ma to ne bi imalo smisla, predugo bi sve skupa trajalo. Prvo bi morao nekih 10-ak minuta hodati do gondole, staza bi bila u još lošijem stanju, a ne znam ni koliko sam ja vremena izgubio zbog tog događaja iz ciljne ravnine. Mislim da nisam previše...

Hrvatski skijaš svjestan je i vlastitih pogrešaka kojih je napravio u drugoj vožnji...

- Gledajte, ja sam prezadovoljan ovim rezultatom, on pokazuje kako sam stvarno u dobroj formi. Ali, ja sam na drugim dijelovima staze napravio pogreške i one su me koštale boljeg plasmana, a ne ta situacija s kraja utrke. Možda sam mogao i do najboljeg rezultata karijere, ali zadovoljan sam, bila je ovo dobra utrka.

A dobra forma i odlični rezultati plod su drugačijih priprema za novu sezonu...

- Da, malo smo promijenili neke stvari tijeokm priprema, manje skijali u svibnju, a dosta smo pojačali kondiciju - završio je Zubčić.