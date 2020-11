Ukić predvodi reprezentaciju, na popisu je i nekad velika nada...

<p>Nakon čak devet mjeseci pauze,<strong> hrvatska košarkaška reprezentacija</strong> u Istanbulu u 'balonu' nastavlja svoj put prema <strong>EuroBasketu</strong>. Sjajnu veljaču obilježile su pobjede protiv Nizozemske i Švedske za prvo mjesto u skupini, a sada naše košarkaše očekuju novi susreti u kojima mogu potvrditi plasman na Europsko prvenstvo.</p><p>Zbog epidemiološke situacije 3. i 4. kolo kvalifikacija odigrat će se u 'balonu' u Istanbulu, a hrvatski košarkaši u Tursku putuju 23. studenog. Četiri dana poslije očekuje nas susret protiv Turske koja i nakon dva kola ne zna za pobjedu, a potom 29. studenog igramo 'revanš' protiv Švedske. U slučaju dvije pobjede, osigurat ćemo kartu za EuroBasket koji se 2022. igra u Češkoj, Njemačkoj, Gruziji i Italiji.</p><p>Povodom novih reprezentativnih obveza, hrvatski izbornik Veljko Mršić objavio je popis igrača koji konkuriraju za nastup u Istanbulu, a među njima ima i nekoliko iznenađenja.</p><p>Ovaj put na popisu nema centra Darka Planinića koji je bez kluba nakon što je otišao iz Zadra, a po prvi put u reprezentaciju je pozvan bivši košarkaš Splita Tomislav Gabrić koji igra za Enea Storiju iz Poljske. Na popisu je po prvi put i nekad veliki hrvatski talent Antonio Jordano (21) koji je prije dvije godine s reprezentacijom U-18 osvojio srebro na Europskom prvenstvu, a za seniorsku reprezentaciju je igrao na turniru u Kini. Sudjelovao je na Jordan Brand Classic kampu kao jedan od najvećih talenata s ovih prostora, dugo godina bio je član Cedevite, no nikada nije dobio pravu priliku. To je pak dobio u Vrijednosnicama iz Osijeka gdje briljira u hrvatskoj prvoj ligi. U devet utakmica je na prosjeku od 18,4 poena po susretu uz 3,8 asistencija. </p><p>Nakon dvije godine i kvalifikacija za SP, u reprezentaciju se vratio iskusni playmaker Rok Stipčević koji će na poziciji playa biti konkurencija svojim imenjacima. Roko Leni Ukić će i u ovom prozoru predvoditi našu momčad, a tu je i Roko Rogić.</p><p>Pomalo iznenađujuće se na popisu pojavilo jedno ime. Riječ je o Splićaninu Ivici Radiću koji će u 30. godini po prvi put konkurirati za reprezentaciju. Radić igra na poziciji krilnog centra, a u poljskom Anwilu je ove sezone na prosjeku od 12,9 poena i 9,7 skokova po utakmici. </p><p>Na poziciji centra će nas predvoditi Antonio Vranković i Roko Prkačin kojima će ovo biti debi za reprezentaciju što se tiče kvalifikacija.</p><p>- Očekujem da pružimo dobre utakmice i, s obzirom na dobar ishod prošlih prozora, cilj nam je već sada osigurati plasman na Europsko prvenstvo. No, teško je planirati. Ima dosta nepoznanica, čeka nas još jedan krug testiranja na koronavirus prije polaska, vrlo je mali broj dana priprema i tek ćemo se na licu mjesta uvjeriti u snagu suparničkih ekipa. U ovom nas ciklusu očekuju utakmice protiv Turske i Švedske i šteta da je ovakva epidemiološka situacija jer s Turcima smo, naime, trebali igrati kod kuće, pred svojom publikom. Što se samog popisa igrača tiče, čekali smo s objavom popisa dok ne prođu prvi rezultati testiranja. Srećom, tek je mali broj igrača bio pozitivan, tako da su manje-više svi koje smo željeli na listi - rekao je izbornik Veljko Mršić.</p><p>Opet nije mogao računati na igrače koji nastupaju u Euroligi, a ovaj put na popisu nema Darka Planinića i Hrvoja Perića koji su bez kluba. Na popisu je 17 igrača, od kojih će 14 otputovati za Istanbul.</p><p>Miro Bilan (Dinamo Sassari), Mateo Drežnjak (Cibona), Tomislav Gabrić (Enea Storia), Antonio Jordano (Vrijednosnice Osijek), Filip Krušlin (Dinamo Sassari), Pavle Marčinković (Split), Marin Marić (Lietkabelis), Dominik Mavra (Zadar), Toni Perković (Split) Roko Prkačin (Cibona), Ivica Radić (Anwil), Ivan Ramljak (SLASK), Roko Rogić (Mitteldeutscher), Željko Šakić (Avtodor), Rok Stipčević (Krka) Roko Leni Ukić ( Cedevita Olimpija), Antonio Vranković (Split). </p><p><strong>Raspored: </strong></p><p><strong>27.11.2020. u 17:00 sati (19:00 u Istanbulu): Hrvatska – Turska<br/> 29.11.2020.u 18:00 sati (20:00 u Istanbulu): Švedska – Hrvatska</strong></p>