Ukrajinci su ubacili direktora u kontejner pa provozali ulicom

Ove sezone ukrajinski klub Desna igra sjajno. Četvrti su u prvenstvu, ali dogodili su se nepredviđeni problemi. Prijetilo im je izbacivanje sa stadiona na kojem igraju pa su navijači napali direktora...

<p>Što se dogodi kada revoltirani navijači preuzmu stvar u svoje ruke? Direktor stadiona Jurij Gagarin se baš nije dobro proveo.</p><p><strong>Desna iz Černihiva</strong> je klub osnovan 1960. godine te relativno nepoznat koji je u prvu ukrajinsku ligu ušao prije dvije godine po prvi put u povijesti. </p><p>Ove sezone ide im fantastično, četvrti su u prvenstvu nakon deset kola, no dogodili su se nepredviđeni problemi nakon što ih je novi direktor stadiona <strong>Jurij Gagarin</strong>, na kojem Desna igra svoje domaće utakmice, navodno odlučio izbaciti sa stadiona.</p><p>To je razljutilo navijače kluba koji nisu htjeli čekati da klupska administracija riješi problem. Njih pedesetak nasilno je upalo u kancelariju <strong>direktora Oleksandera Ovčarenka</strong>. Izašli su s njim na cestu, ubacili ga u kontejner i provozali po ulici.</p><p>Za to vrijeme su palili baklje i udarali ga po glavi dok se on derao na njih. Direktor je na kraju završio s lakšim ozljedama glave.</p><p>Navijače bi uskoro mogla dočekati kaznena prijava, ali direktoru stadiona su sigurno utjerali strah u kosti. Što im je i bio cilj.</p>